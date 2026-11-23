Byt po rodičích nebo nemovitost darovaná v rodině může mít hodnotu několika milionů korun, přesto při samotném nabytí často žádnou daň z příjmu nezaplatíte. Mnohem větší pozornost si zaslouží chvíle, kdy se rozhodnete nemovitost prodat. U zděděného a darovaného bytu totiž platí rozdílná pravidla pro časový test a v roce 2027 se navíc posouvá hranice, od které se část základu daně zdaňuje vyšší 23% sazbou.
Samotné
. U daru už záleží na tom, od koho nemovitost získáte. Osvobozené jsou například dary od rodičů, prarodičů, dětí, manžela, sourozenců, strýce, tety, synovce nebo neteře a také od některých dalších osob vyjmenovaných v zákoně. Za určitých podmínek lze osvobození uplatnit i u člověka, se kterým jste nejméně rok žili ve společně hospodařící domácnosti. dědictví je od daně z příjmů osvobozené bez ohledu na příbuzenský vztah Získání bytu darem nebo dědictvím může být od daně z příjmů osvobozené, při pozdějším prodeji ale začnou rozhodovat další pravidla. Zdroj: Pexels Změna v roce 2027 se týká hlavně případného prodeje
U dědictví a běžného darování bytu v rodině se od roku 2027 nechystá nová dědická nebo darovací daň.
Dědická daň ani samostatná darovací daň se v Česku nevracejí. Pokud ale byt prodáte a nesplníte podmínky pro osvobození, příjem z prodeje vstoupí do daně z příjmů. Daň se přitom nepočítá automaticky z celé prodejní ceny, ale ze základu daně po zohlednění uznatelných výdajů.
Pro rok 2027 se podle aktuálních údajů posouvá hranice pro vyšší
23% sazbu daně na 1 859 868 Kč základu daně. V roce 2026 činí 1 762 812 Kč. Část základu do zákonné hranice podléhá 15% sazbě a teprve část nad ní sazbě 23 %. Pro majitele dražší nemovitosti může být rozdíl citelný, zejména pokud byt prodává krátce po nabytí a nesplní žádnou z podmínek osvobození. Dva roky bydlení vám mohou daň z prodeje vyřešit
Nejjednodušší situace nastává, pokud jste v prodávaném bytě měli
bydliště nejméně dva roky bezprostředně před prodejem. Příjem z prodeje je potom za splnění zákonných podmínek osvobozený a nemusíte řešit, zda jste byt dostali darem, zdědili nebo koupili.
Zákon pamatuje také na situaci, kdy jste v bytě bydleli kratší dobu. Osvobození lze za dalších podmínek získat, pokud peníze z prodeje použijete na
obstarání vlastní bytové potřeby. Například na koupi jiného bydlení. Tady už si pohlídejte zákonné lhůty a oznamovací povinnost vůči finančnímu úřadu. Nestačí prodat byt a několik let potom zpětně tvrdit, že peníze nakonec padly na bydlení. U darovaného bytu běží časový test od začátku
Pokud jste v bytě nebydleli a peníze z prodeje nepoužijete na vlastní bydlení, přichází ke slovu časový test. U nemovitostí nabytých od roku 2021 činí
10 let, u nemovitostí získaných nejpozději do konce roku 2020 se uplatňuje starší pětiletá lhůta.
U darovaného bytu se do této doby
nezapočítává předchozí doba, po kterou nemovitost vlastnil dárce. Když vám tedy rodič v roce 2027 daruje byt, který vlastní třicet let, a vy v něm nebydlíte ani peníze z následného prodeje nepoužijete na vlastní bytovou potřebu, dlouhé vlastnictví rodiče vám samo o sobě daňové osvobození nezajistí. Tohle je jeden z nejdůležitějších rozdílů mezi darem a dědictvím. Zděděný byt má při časovém testu výhodu
U dědictví může být situace podstatně příznivější. Pokud jste nemovitost zdědili od
příbuzného v přímé linii nebo od manžela či manželky, do potřebné doby vlastnictví se započítává také období, po které byt vlastnil zůstavitel.
Představte si, že v roce 2027 zdědíte po matce byt, který měla ve vlastnictví dvacet let. Sami v něm nikdy bydlet nebudete a krátce po skončení dědického řízení ho prodáte.
Desetiletý časový test může být splněný díky době vlastnictví vaší matky, takže prodej může být od daně z příjmů osvobozený. Stejný princip u bytu, který vám matka za života darovala, neplatí. I osvobozený byt za více než 5 milionů může znamenat papírování
Osvobození od daně ještě nemusí znamenat, že finančnímu úřadu nic neoznamujete. Pokud v jednom zdaňovacím období získáte
jednotlivý osvobozený příjem vyšší než 5 milionů Kč, obecně vzniká povinnost oznámit ho správci daně, pokud se na něj nevztahuje zákonná výjimka. Finanční správa výslovně upozorňuje, že se to typicky může týkat dražší nemovitosti získané děděním nebo darem v rodině. U darovaného bytu se do této doby nezapočítává předchozí doba, po kterou nemovitost vlastnil dár. Zdroj: Pexels
U dědictví je rozhodným okamžikem pro toto oznámení
právní moc rozhodnutí soudu o dědictví. Oznámení se podává ve lhůtě odpovídající termínu pro daňové přiznání za daný rok, a to i v případě, že jinak žádné přiznání k dani z příjmů podávat nemusíte. Po nabytí nezapomeňte ani na daň z nemovitých věcí
Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena. Při dědictví ani darování neplatíte někdejší několikaprocentní daň z převodu.
Nový vlastník ale musí řešit daň z nemovitých věcí. Po nabytí bytu darem nebo dědictvím se zpravidla podává přiznání k této dani na následující zdaňovací období. Standardním termínem je konec ledna.
Když tedy například získáte byt během roku 2027, první daň z nemovitých věcí jako nový vlastník budete řešit pro rok 2028. Výše daně se pak odvíjí od parametrů nemovitosti a místních koeficientů, ne od toho, zda jste byt koupili, zdědili nebo dostali darem.
Zdroje: finance.cz, financnisprava.gov.cz, portal.gov.cz