Osmidílný seriál Muži v letu (2026) z dílny tvůrců Božího plánu poprvé postaví před společnou kameru někdejší spolužáky z brněnské JAMU Miroslava Donutila, Bolka Polívku a Pavla Zedníčka. Příběh o starých křivdách a celoživotním přátelství se točí kolem létání a malého letiště nedaleko Karlštejna. Na obrazovkách TV Nova novinka odstartuje už zítra večer.
Staré křivdy mezi třemi piloty
Hlavními hrdiny jsou celoživotní kamarádi a piloti Béda (Pavel Zedníček), Sláva (Miroslav Donutil) a Josef (Bolek Polívka), jejichž přátelství léta poznamenávají dávné spory i rivalita. Nejvíc to skřípe mezi Bédou a Slávou, který už roky pokukuje po Bédově manželce Lidce (Milena Steinmasslová), jenže nečekaná událost dá všem třem příležitost staré účty možná naposledy srovnat a výrazně zasáhne i do života Bédových dětí a vnoučat.
Tvůrci přitom nemuseli složitě hledat herce, kteří by dlouholeté kamarádství jen hráli. Ti tři se totiž znají už ze studií v Brně a přátelí se i mimo kameru. Celý seriál navíc podle šéfa vývoje Oneplay vznikl na přání samotného Zedníčka, kterému je prostředí letadel blízké, protože sám je pilotem a létání se věnuje dlouhodobě.
Kreativní producent TV Nova Lukáš Borovička si na novince od začátku pochvaloval hlavně scénáře Lucie Konečné a Martina Šimíčka a jejich trefné hlášky. „Už od prvního čtení mi učarovaly scénáře tvůrčího dua Lucie Konečné a Martina Šimička. Ty v sobě kombinují to nejlepší z tuzemské tradice dojemných příběhů se silnou komediální nadsázkou, skvěle odkoukanými a živými charaktery a hláškami, které mají potenciál zlidovět,“ řekl pro TV Nova Borovička. O produkci seriálu se postarala Simona Brdičková ze společnosti MEGG Film.
Natáčení u Nižboru přineslo i přezdívku
První klapka padla na podzim 2025 na malém letišti Buranos Aires na Krkavčí hoře u Nižboru, které hraje v příběhu důležitou roli. Štáb se pak před kamery vracel na podzim i na jaře a postupně se tak podíval na Karlštejnsko, do Bubovic, Trnové, Chyňavy i do Prahy. Herci si přitom ze sebe dokázali udělat legraci, ostatně Donutil v rozhovoru prozradil, že seriálu mezi sebou pracovně říkali Muži v letech.
Do party spolužáků se přidal i Svatopluk Skopal, jenže domluvit s ním natáčení nešlo běžnou cestou. Skopal totiž nemá mobilní telefon, a proto za ním musel Zedníček osobně dojet až na Vysočinu. Vedle těchto herců a Steinmasslové se v seriálu objeví také Libuše Švormová, Veronika Freimanová, Petra Bučková nebo Jan Révai a nechybějí ani další tváře.
Režie se ujal Petr Nikolaev
Za kamerou stál režisér Petr Nikolaev, který na práci s hlavní trojicí vzpomínal s nadšením. „S Pavlem Zedníčkem a Bolkem Polívkou jsem spolupracoval již dříve. Trochu vítr jsem měl z Mirka Donutila, ale nakonec to byl s těmito tenory opravdový výlet do nebe. Pan Rozum, Cit a Intuice vytvořili svou růzností a mistrovstvím krásný akord. Slyší na sebe a pomáhají si. Prožili jsme spolu krásné chvíle a do našeho díla se to propsalo,“ řekl Nikolaev.
První díl seriálu Muži v letu nasadí TV Nova v úterý 24. listopadu ve 20:20. Další epizody pak poběží pravidelně každé úterý a čtvrtek.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mediaguru, forbes, blesk, seznamzpravy, TV Nova).