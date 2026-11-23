Foto: Magnific
Amber Wallin měla na
Grand Theft Auto 6 menší, ale pro hráče zajímavý podíl. Americká komička propůjčila hlas několika vedlejším postavám. Doma o tom však dva roky neřekla ani slovo. Její manžel se o spolupráci s Rockstarem dozvěděl až v souvislosti s vydáním hry a dvojice z celé situace vytvořila krátkou komediální scénku pro Instagram.
Wallin ve videu vysvětluje, že ji při práci na GTA 6 vázala smlouva o mlčenlivosti, známá pod zkratkou NDA. Manžel reaguje s předstíraným pohoršením. Podle něj přece takové tajemství nemělo platit i doma. Hlavně ho ale rozčiluje promarněná příležitost. Už dva roky se mohl chlubit, že jeho žena pracuje na jedné z nejočekávanějších her posledních let.
Z natočené hádky je ovšem patrné, že nejde o skutečnou rodinnou roztržku. Oba si z celé situace dělají legraci. Wallin dokonce žertuje, že by jí po prozrazení tajemství mohl na hlavě přistát červený laserový zaměřovač odstřelovače vyslaného Rockstarem. Jde samozřejmě o nadsázku, nikoli o popis skutečných postupů herního studia.
Hlas z vězení i poznámka na Jasonovu adresu
Wallin současně prozradila, kde její práci mohou hráči ve hře zaslechnout. Jednu z vězeňkyň namluvila v úvodní části příběhu spojené s Lucií. Postava sedí u stolu spolu s dalšími ženami. Její hlas patří také další obyvatelce herního světa, která si ve Vice City neodpustí jedovatou poznámku směrem k Jasonovi.
Nejde tedy o představitelku jedné z hlavních rolí ani o tvář reklamní kampaně. Wallin patří k lidem, jejichž práce vytváří zvukovou kulisu města. Krátké promluvy kolemjdoucích, reakce postav a rozhovory, které hráč může při průchodu prostředím snadno přeslechnout, pomáhají světu působit živěji.
Zatímco hlavní protagonisty zná téměř každý, tyto hlasy často dostanou pozornost teprve ve chvíli, kdy jejich představitelé sami prozradí, kde je hledat.
Ve scénce zazní také další povedený detail. Manžel Wallin přiznává slabost pro vedlejší herní postavy a zmiňuje například Velké víly z The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Komička mu okamžitě připomene, že jednu takovou postavu má přímo doma.
Celý vtip tak stojí nejen na utajené spolupráci, ale i na tom, jak snadno hráči přehlížejí lidi za drobnými herními rolemi.
GTA
Foto: Magnific
Dva roky mlčení kvůli několika hlasům
Grand Theft Auto 6 vyšlo 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Rockstar až do vydání pečlivě hlídal řadu informací o hře včetně obsazení. Právě proto se nyní objevují další příběhy lidí, kteří na projektu pracovali, ale dlouho o něm nemohli veřejně mluvit.
Příběh Amber Wallin je přitom zajímavý i bez přehnaných řečí o přísnosti Rockstaru. Dvouleté mlčení ukazuje, že utajení se nemuselo týkat pouze hlavních herců a zásadních příběhových zvratů. Dotklo se také lidí, kteří namluvili několik krátkých replik pro obyvatele Leonidy.
Smlouvy o mlčenlivosti nejsou v herním průmyslu ničím neobvyklým. Vývojáři je používají k ochraně informací o připravovaných projektech, jejich obsahu i spolupracovnících. V případě tak očekávaného titulu, jakým je GTA 6, mohlo i zdánlivě bezvýznamné prozrazení hlasové role upozornit na konkrétní postavu nebo část příběhu.
Jaké přesné povinnosti smlouva Wallin ukládala, veřejně neupřesnila. Její vlastní vyprávění však ukazuje, že se rozhodla zachovat mlčenlivost i před nejbližším člověkem.
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