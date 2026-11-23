Nejde o jednu impulzivní žádost jednoho náctiletého dítěte. Jde o řetězec samostatných soudních řízení, která se táhnou od léta 2024 do podzimu 2026 a postupně zahrnují čtyři ze šesti sourozenců. Každé z nich si podalo vlastní petici, každé prošlo kalifornským procesem publikace v novinách, čekáním na slyšení a rozhodnutím soudce. Výsledek je pokaždé stejný: z příjmení Jolie-Pitt zmizí „Pitt“ a zůstane jen „Jolie“. Brad Pitt se k žádné z těchto změn veřejně osobně nevyjádřil. Podle zdrojů z jeho okolí o krocích svých dětí ví a nesou ho těžce.
Kdo, kdy a jak: přesná časová osa
Prvním dítětem, které celý proces dotáhlo do konce, byla Shiloh. Petici podala v den svých osmnáctých narozenin v květnu 2024, soud změnu schválil v srpnu téhož roku. Její advokát Peter Levin tehdy pro Los Angeles Times popsal rozhodnutí jako „nezávislý a významný krok po bolestných událostech“. Konkrétnější nikdo z rodiny nebyl.
Pak přišel Maddox. Soudní dokumenty citované magazínem Us Weekly potvrzují schválení změny 14. září 2026. Námitky nikdo nepodal. A pouhé dva týdny nato, 28. září 2026, prošla slyšením i Zahara, třetí dítě, které má nyní právně jen příjmení Jolie. Podle soudních záznamů citovaných magazínem People petici podala 9. června 2026, dokument nesl datum 28. dubna.
Další na řadě je Vivienne. Petici podala v červenci 2026, krátce po dovršení osmnácti let. Slyšení je naplánované na 2. listopadu 2026.
Neformální signály přišly dávno před soudem
Důležité je odlišit dvě roviny: veřejné odkládání příjmení a jeho právní změnu. Zahara se jako „Zahara Marley Jolie“ představila už při nástupu na Spelman College, tedy roky před podáním petice. Vivienne figurovala jako „Vivienne Jolie“ v programu broadwayského představení. Maddox použil „Maddox Jolie“ v titulcích filmu Couture, než vůbec vstoupil do soudní síně.
Tyto veřejné kroky neměly právní váhu, ale vyslaly jasný signál. Soudní řízení pak bylo jen formalizací rozhodnutí, které děti udělaly dávno předtím.
U Maddoxe a Zahary má celý příběh zvláštní oblouk. V lednu 2006 jim soud příjmení Jolie-Pitt teprve přiznal, v návaznosti na to, že je Brad Pitt oficiálně adoptoval. O dvacet let později si totéž příjmení nechávají soudně odebrat. Kruh se uzavírá.
Co říká kalifornské právo a co může Pitt dělat
Kalifornský proces změny jména u dospělého člověka je překvapivě přímočarý. Žadatel podá petici, soud nařídí čtyřtýdenní publikaci oznámení v novinách, stanoví datum slyšení a čeká na případné námitky. Celé řízení běžně trvá dva až tři měsíce.
Klíčový detail: u zletilých dětí nemá rodič právo veta. Zákon umožňuje takzvaným „dotčeným osobám“ podat písemnou námitku nejpozději dva soudní dny před slyšením. Pokud námitka nepřijde, soud může návrhu vyhovět i bez jednání. A i když námitka přijde, soudce posuzuje hlavně to, zda za změnou nestojí podvodný účel, nikoli otcův osobní nesouhlas.
Prakticky řečeno: Brad Pitt se může pokusit procesně oponovat Viviennině petici. Ale „veto otce“ v kalifornském právu neexistuje.
Kdo zůstává a co to říká o rodině
Po Vivienne zbývají dva sourozenci: Pax a Knox. U Knoxe se nepodařilo dohledat žádnou veřejnou petici ani potvrzené právní řízení. Pax je zajímavější případ, podle Vanity Fair z června 2026 si jako jediný stále drží dvojité příjmení Jolie-Pitt a údajně udržuje kontakt s Pittovou rodinou.
Celkový obraz je ale jednoznačný. Čtyři ze šesti dětí buď už právně dokončily, nebo aktivně dokončují odstranění otcova příjmení. Nejde o ztrátu rodičovských práv, nejde o nové opatrovnické řízení. Jde o něco subtilnějšího a v jistém smyslu bolestnějšího: dospělé děti se jedno po druhém rozhodují, že otcovo jméno nést nechtějí.
Redakce VIPŽivot připomíná, že kořeny sahají k září 2016, k incidentu v soukromém letadle, po kterém Angelina Jolie podala žádost o rozvod. FBI případ vyšetřovala, obvinění nikdy nevznesla. Manželství formálně skončilo dohodou až na konci prosince 2024, po osmi letech soudních tahanic. Jenže právní konec manželství rodinný konflikt neuzavřel. Spíš otevřel prostor pro sérii samostatných rozhodnutí dětí, které mezitím dospěly.
Vzorec, který mluví sám
Nejsilnější na celém příběhu není žádná jednotlivá petice. Je to opakování. Rok 2024: Shiloh. Září 2026: Maddox. Dva týdny nato: Zahara. Listopad 2026: pravděpodobně Vivienne. Čtyři různá řízení, čtyři různí soudci, čtyři samostatná rozhodnutí, a pokaždé stejný výsledek.
2. listopadu se u losangeleského soudu otevře spis Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. Pokud dopadne jako u sourozenců, bude Brad Pitt otcem šesti dětí, z nichž čtyři odmítly nosit jeho jméno.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová