Závěr listopadu přinese do Česka mrazivé počasí, sněhové přeháňky a ve druhé polovině týdne pravděpodobně i vydatnější sněžení. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se mohou sněhové srážky ve čtvrtek 26. listopadu rozšířit na značnou část republiky, včetně nížin. Meteorologové upozorňují na možnost vzniku souvislé sněhové pokrývky a komplikací v dopravě. Přesné množství sněhu i jeho rozložení se však ještě může změnit. Úterý přinese slunečnější počasí na jihozápadě, severovýchod čeká sněžení
V úterý 24. listopadu bude počasí v jednotlivých částech České republiky rozdílné. Zatímco v jihozápadní polovině území má převládat jasno až polojasno, na severovýchodě zůstane oblačno až zataženo. Místy se zde objeví sněžení nebo sněhové přeháňky, zejména na horách. Během odpoledne a večera by mělo srážek postupně ubývat a od jihozápadu se začne zmenšovat také oblačnost.
Nejvyšší denní teploty dosáhnou
−1 až +4 °C, v nadmořské výšce kolem 1 000 metrů se budou pohybovat přibližně kolem −4 °C. Foukat bude převážně mírný severozápadní vítr, který bude postupně slábnout. Úterní ráno bude mrazivé. Teploty většinou klesnou na −1 až −5 °C, v jihozápadní polovině Čech místy přibližně k −7 °C. Závěr listopadu přinese do Česka sněžení a mrazivé počasí. O víkendu mohou noční teploty při vyjasnění klesnout až k −12 °C. Ve středu zesílí ranní mrazy, večer může začít sněžit na Moravě
Středa 25. listopadu začne na většině území jasnou až polojasnou oblohou. Na severovýchodě se ještě může udržovat větší oblačnost a ojediněle se vyskytnou sněhové přeháňky. Postupně však začne od jihozápadu přibývat oblačnosti. Později večer se
na jihu Moravy očekává místy sněžení, které bude předzvěstí změny počasí v dalších hodinách. Ranní teploty klesnou na −3 až −7 °C, ojediněle až k −9 °C. Během dne meteorologové očekávají nejvyšší teploty mezi −1 a +3 °C. Čtvrtek může přinést nejvýraznější sněžení týdne
Největší pozornost meteorologů se soustředí na čtvrtek 26. listopadu. Nad Českou republikou se očekává převážně zatažená obloha a od jihovýchodu se má rozšiřovat sněžení.
Podle předpovědi ČHMÚ se může
na většině území vytvořit sněhová pokrývka. Výraznější přírůstky sněhu jsou možné především v jihovýchodní polovině republiky. Aktuálně uváděné scénáře připouštějí v některých lokalitách až kolem 15 centimetrů nového sněhu. Tuto hodnotu je však potřeba chápat jako možný místní úhrn, nikoli jako množství, které napadne všude. Předpověď polohy a intenzity sněžení zůstává nejistá.
Denní teploty se budou pohybovat mezi −2 a +1 °C. V noci se očekává 0 až −5 °C. Při těchto teplotách může sníh zůstávat ležet nejen na horách, ale i v níže položených oblastech. Pokud se rizikovější scénář potvrdí, může sněžení výrazně zkomplikovat silniční dopravu. Problémy mohou nastat především tam, kde se bude sníh hromadit na vozovkách během ranní či odpolední dopravní špičky.
V pátek bude sněžení ustupovat, víkend přinese silnější mrazy
V pátek 27. listopadu se má zpočátku udržovat převážně zatažená obloha a na většině území se ještě může vyskytovat sněžení. Během dne by však mělo srážek i oblačnosti postupně ubývat.
Nejvyšší teploty vystoupají na −3 až +1 °C, zatímco noční minima se budou pohybovat mezi −2 a −6 °C. Sněžení může ve druhé polovině týdne zkomplikovat dopravu. Řidiči by měli počítat se zasněženými vozovkami a rizikem náledí. Foto: Magnific
O víkendu 28. a 29. listopadu se očekává převážně polojasno až oblačno, pouze ojediněle se slabým sněžením. Výraznějším jevem tak mohou být
ranní a noční mrazy. Teploty v noci většinou klesnou na −4 až −9 °C, při déletrvající malé oblačnosti mohou dosáhnout až přibližně −12 °C. Denní maxima mají zůstat mezi −4 a +1 °C. Řidiči by měli počítat s rizikem sněhu a náledí
Největší pozornost si zaslouží období od čtvrtečního rána do pátku. Při očekávaných teplotách kolem bodu mrazu může sněžení zhoršovat sjízdnost vozovek i podmínky pro chodce. Rizikové mohou být zejména mosty, méně frekventované komunikace nebo úseky, kde sníh zůstane ležet a následně zmrzne.
Řidičům se proto vyplatí sledovat aktuální vývoj předpovědi,
počítat s delší dobou jízdy a před cestou zkontrolovat případné meteorologické výstrahy. Přesný průběh čtvrtečního sněžení zatím není definitivní. Rozhodující bude další vývoj tlakové níže a její postup vůči České republice. Rozdíly mezi jednotlivými regiony tak mohou být výrazné. Zdroje: Autorský text redakce Kapitalio.cz, chmi.cz, idnes.cz