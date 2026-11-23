Křižovatky, které přestávaly stačit provozu
Na amerických ulicích počátku dvacátého století se potkávaly dopravní prostředky ze dvou epoch. Koňské povozy, tramvaje, chodci, cyklisté a stále početnější automobily sdíleli prostor, jehož pravidla se teprve ustalovala. Řízení dopravy mohlo mít podobu policisty stojícího uprostřed křižovatky nebo jednoduchého mechanického signalizačního zařízení. Dopravní bezpečnost byla zároveň otázkou viditelnosti, srozumitelnosti a lidské netrpělivosti.
Garrett Augustus Morgan se na tento problém díval jako praktický vynálezce a podnikatel. Narodil se v roce 1877 v Kentucky a později působil v Clevelandu v Ohiu. Věnoval se různým oborům, založil vlastní podnikání a přemýšlel o technických řešeních každodenních rizik. V jeho životopisu najdeme také vývoj ochranného dýchacího zařízení využitelného při práci v nebezpečném prostředí. Dopravní signalizace tak nebyla izolovaným nápadem někoho, koho náhodou rozčilovala křižovatka. Zapadala do širšího zájmu o bezpečnost v době rychlé modernizace.
Problém nastává mezi zastavením a rozjezdem
Když jeden směr dostal pokyn k zastavení a druhý k jízdě, vytvářel se nebezpečný okamžik. Řidiči mohli reagovat předčasně a vozidla z původního směru ještě nemusela křižovatku opustit. Morgan navrhl zařízení s pohyblivými rameny ovládanými ručně. Podstatná byla třetí fáze, která zastavila provoz ze všech stran. Tím vznikla krátká časová mezera, během níž se křižovatka mohla vyprázdnit před tím, než se změnil směr jízdy.
Dne 20. listopadu 1923 dostal Morgan americký patent číslo 1 475 024. Původní dokument je dnes dostupný v plném znění, včetně technického popisu a výkresů. Vynález v něm není prezentován jako moderní světelný semafor s červenou, žlutou a zelenou žárovkou. Jde o mechanický signalizační systém, jehož nejdůležitější přínos spočívá ve vložení bezpečnostního intervalu. Morgan proto není doslovným vynálezcem dnešní žluté světelné fáze, jakkoli se jeho práce v populárních převyprávěních takto někdy zjednodušuje.
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Vynálezce, který musel zákazníky přesvědčit
Samotný patent nebyl zárukou, že se novinka rozšíří. Dopravní infrastruktura potřebuje souhlas měst, rozpočty, montáž i schopnost obsluhy používat nové zařízení. Morgan svou signalizaci prakticky předváděl a snažil se ukázat, že může předcházet nehodám. Americký patentový úřad připomíná jeho demonstraci ve Willoughby v Ohiu a následný zájem společnosti General Electric, která od něj zakoupila patentová práva za 40 tisíc dolarů.
Tento obchod byl v Morganově životě významným úspěchem, zároveň však nezrušil všechny překážky, kterým tehdy černošský vynálezce ve Spojených státech čelil. Rasová segregace a diskriminace omezovaly příležitosti v podnikání, přístupu k zákazníkům i veřejnému uznání. Morganův příběh proto není jen dějinami jedné mechanické součástky. Ukazuje také, jak rozdílné podmínky měli lidé, kteří se snažili uspět ve stejném technickém a obchodním prostředí.
Žlutá není jediným způsobem, jak dát lidem čas
Současná dopravní signalizace stojí na kombinaci světelných signálů, intervalů a pravidel. Morganův mechanismus se od dnešních systémů lišil, ale vystihl zásadní bezpečnostní myšlenku: změna oprávnění k pohybu nesmí vytvořit konflikt uprostřed křižovatky. Stejný princip se dnes řeší pomocí fází, mezičasů a přesného řízení jednotlivých směrů. Nejde jen o to řidičům oznámit, kdo má přednost. Je nutné počítat i s reálnou dobou, kterou lidé a vozidla potřebují k bezpečnému opuštění prostoru.
Při pohledu na Morganův patent lze snadno podlehnout pokušení považovat jej za prvního a jediného otce moderních semaforů. Historie je však složitější. Dopravní signály se vyvíjely na více místech a řada lidí přispívala vlastními návrhy. Morganovo konkrétní prvenství je doložený patent a promyšlené řešení zastavení všech směrů. Právě přesnost nám umožňuje jeho práci ocenit bez vymýšlení legend.
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Zdroje: Kód Enigma [1], United States Patent No. 1,475,024 – Garrett A. Morgan, Traffic Signal [2], United States Patent and Trademark Office – Of Courage and Caution: Garrett Morgan [3]. img ai generated