CarPlay dostal tři výrazné novinky ještě před příchodem nového systému iOS 27Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
CarPlay dostal tři výrazné novinky ještě před příchodem nového systému iOS 27
Google se snaží dělat postupné změny u Android Auto, aby měli řidiči čas na adopci novinek a nebyli...
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Společnost Huawei se více zaměřila na příslušenství, tedy nositelnou elektroniku, co se týče globálního...
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