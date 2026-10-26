Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AI

Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AIZdroj: GPT-Images
Článek byl publikován 26.10.2026 09:33
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