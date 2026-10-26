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Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AI

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Gemini pro Google Mapy v rámci aplikace pro automobily bylo dostupné prozatím pouze pro Android Auto. Skvělou zprávou je, že se AI asistence pro Mapy...
Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AI

Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AI

Zdroj: GPT-Images
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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