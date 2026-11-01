Trh se SoC se propadl o 21 %, číslem jedna je stále Mediatek

Trh se SoC se propadl o 21 %, číslem jedna je stále MediatekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Trh se SoC se propadl o 21 %, číslem jedna je stále MediatekZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 01.11.2026 06:44
Značka Infinix se zatím nepokouší zabodovat na trhu s top modelem nebo čistě fotografickým mobilem....
Společnost HP přinesla nedávno na trh novou řadu notebooků OmniBook 5 o které se hovoří i jako o...
Trh s tablety neroste, spíše naopak. Každý rok můžeme pozorovat klesající tendenci v prodejích. Navíc...
Špuntová nebo pecková sluchátka jsou asi okoukaná a výrobci se snaží nabídnout jiné typy. V poslední době...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Dvacetiletý student si v garáži staví elektrické kytary od nuly. Neměl peníze, tak se naučil řemeslo, které mu závidí profesionálové
- Většina lidí má ve Windows i macOS špatně nastavené napájení. Stačí to změnit a ušetříte na elektřině i baterii
- Většina lidí fotí mobilem špatně, přitom stačí pár sekund navíc. Skryté funkce v aplikaci fotoaparátu úroveň snímků změní
- Android umí 5 věcí, které iPhone neumí a asi nikdy umět nebude. Přitom vám doslova změní práci s telefonem