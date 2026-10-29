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OpenAI představuje GPT-6.1 Terra. Nový model je rychlejší, přesnější a o 50 % levnější

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OpenAI oznámilo rozšíření rodiny modelů GPT-6 o novinku GPT-6.1 Terra, která má nahradit dosavadní model GPT-5.6 Terra. Nový model má vylepšit především rychlost, práci s...
OpenAI představuje GPT-6.1 Terra. Nový model je rychlejší, přesnější a o 50 % levnější

OpenAI představuje GPT-6.1 Terra. Nový model je rychlejší, přesnější a o 50 % levnější

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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