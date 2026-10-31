Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Budoucnost Tesco Mobile po akvizici: Generální ředitel uklidňuje zákazníky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V pátek 30. října bylo oznámeno, že nizozemská společnost Ahold Delhaize kupuje Tesco v ČR a na Slovensku za 1,7 miliardy eur, tedy cca 41,4...
Budoucnost Tesco Mobile po akvizici: Generální ředitel uklidňuje zákazníky

Budoucnost Tesco Mobile po akvizici: Generální ředitel uklidňuje zákazníky

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:14

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Huawei rozšiřuje portfolio: nová řada Enjoy 100 čítá čtyři novinky
Huawei rozšiřuje portfolio: nová řada Enjoy 100 čítá čtyři novinky
Honor přináší zástupce s netradičním názvem X9e s
Honor přináší zástupce s netradičním názvem X9e s

Globální stránka společnosti Honor nově zahrnuje o jeden telefon více, protože čínský výrobce do nabídky...

Threads zavádí užší kruhy pro sdílení obsahu: Inspirace Instagramem
Threads zavádí užší kruhy pro sdílení obsahu: Inspirace Instagramem

Meta dnes nabízí několik sociálních sítí, ale věnuje se hlavně Instagramu a Threads. Sice novinky míří i na...

WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování
WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování

Vývojáři aplikaci a platformu WhatsApp postupně upravují a testují funkce. Sem tam se dočkáme většího...

OnePlus Ace 7 a 7 Pro: herní speciály s chlazením přímo v modulu fotoaparátů
OnePlus Ace 7 a 7 Pro: herní speciály s chlazením přímo v modulu fotoaparátů

OnePlus dříve byla nadějná značka, ale postupem času chtěla nabídnout až příliš mnoho mobilů, což ji...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.