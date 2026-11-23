Oltář podle pověsti postavil čert
Boží kameny leží na zalesněném návrší v nadmořské výšce přibližně 621 metrů. Nejde o stavbu vytvořenou člověkem, ale o přírodní skalní útvar. Žula se zde během dlouhých tisíciletí rozpadala působením mrazu a dalších klimatických vlivů. Odborně se tomuto procesu říká mrazové zvětrávání.
Místní lidé si zvláštního uspořádání balvanů všímali odnepaměti a postupně kolem nich vytvářeli různé příběhy. Jeden z nich vypráví o čertovi, který kdysi v okolí škodil lidem. Bůh mu prý přikázal, aby rozházené kameny srovnal do podoby oltáře a pak odtud zmizel. Čert musel poslechnout a od té doby po něm zbyl jen dnešní kamenný útvar.
V esoterické literatuře se dočtete, že se zde kdysi odehrávaly pohanské obřady. Místo je spojováno nejčastěji s Kelty. Archeologové ale pro keltské rituály na Božích kamenech nenašli důkaz. Je to spíš představa amatérských badatelů než vědců.
Místo tajných bohoslužeb
Jedna část historie Božích kamenů je ale doložená. V období reformace se zde podle kronikářských záznamů scházeli příslušníci Jednoty bratrské. Její členové tehdy nemohli svou víru vždy svobodně veřejně vyznávat, a proto se bohoslužby konaly také na odlehlých místech v přírodě.
Boží kameny jim poskytovaly přirozené útočiště daleko od obydlených sídel. Kamenný útvar připomínající oltář se k takovým setkáním přímo nabízel. Právě tato kapitola dává místu skutečný historický i náboženský rozměr.
Údajně patří k nejsilnějším energetickým místům v Česku
V posledních desetiletích se Boží kameny proslavily především mezi příznivci psychotroniky a alternativního vnímání krajiny. Například psychotronik Pavel Kozák je označil za mimořádně silné energetické místo. Podle jeho výkladů zde působí energie, která má být až trojnásobně intenzivnější než na jiných podobných lokalitách.
Zvláštní pozornost přitahuje balvan připomínající loď. Právě u něj se údajně nachází nejsilnější energetický bod, který má působit příznivě na lidský organismus. Některé popisy mu připisují dokonce schopnost pomáhat lidem s chronickými zdravotními potížemi. Největší účinek má prý první návštěva, ale nedoporučuje se zůstávat na místě déle než půl hodiny.
Tato tvrzení ovšem patří do oblasti alternativních teorií. Neexistují vědecké důkazy, že by Boží kameny vyzařovaly zvláštní léčivou energii nebo dokázaly léčit chronická onemocnění. Příjemné pocity, které někteří návštěvníci popisují, mohou souviset také s klidem, přírodním prostředím a očekáváním spojeným s návštěvou tajemného místa.
Krásné záběry balvanů přináší video:
Výlet do lesů nedaleko Strakonic
Boží kameny jsou volně přístupné a leží přibližně uprostřed mezi obcemi Kraselov, Tažovice a Milčice. K místu vedou lesní cesty a přístupové trasy jsou označené. Výlet není náročný a lze ho spojit s poznáváním okolní krajiny Šumavského podhůří.
Ať už člověk věří na energii ukrytou v kamenech, nebo dává přednost geologii a historii, jde o pozoruhodné místo. Přírodní útvar, který vznikal tisíce let, se stal dějištěm tajných bohoslužeb a postupně také cílem lidí hledajících zážitek, který běžná turistická místa nenabízejí.
Zdroje článku: regiony.rozhlas.cz, jiznicechy.cz, strakonicky.denik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková