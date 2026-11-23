Po Šumavě varuje i NP Bavorský les. Stromy tam po vichřici padají přes turistické trasy
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Po Šumavě varuje i NP Bavorský les. Stromy tam po vichřici padají přes turistické trasyZdroj: Jens Schlüter, Národní park Bavorský les
Článek byl publikován 23.11.2026 13:02
A není to málo, Antone Pavloviči? Ptají se někteří Plzeňané s nadsázkou na další kluziště, které vzniká u...
Malebná zřícenina hradu Vlčtejn se tyčí na výrazném skalisku na vrcholku kopce nedaleko od Blovic na jižním...
Hodně namakaný šestadvacetiletý kulturista Martin Lžičař slouží v řadách plzeňské městské policie, kde budí...
Hokejisté Plzně zvítězili ve 21. kole extraligy nad Karlovými Vary 2:1 v prodloužení. Po páteční domácí...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Prsa z ovčí vlny, kolotoče i kartičky Pokémonů. Trhy nenabízejí zdaleka jen vánoční zboží
- ANKETA: Nové kluziště za 2,5 milionu budí rozpaky, zabralo polovinu parkoviště
- Zřícenina s bouřlivou historií. V těsné blízkosti hradu se plánují obří větrné elektrárny
- Svaly skrývá pod stejnokrojem. Teď ale strážník opět uspěl na soutěži mezi kulturisty