Při úklidu se v šuplíku občas objeví telefon, na který jste dávno zapomněli. Možná vám připomene první esemesky nebo hru s hadem. A možná vás napadne, jestli by ho nekoupil sběratel. Některé staré mobily opravdu mají cenu. Platí to ale hlavně pro zachovalé a kompletní kusy a často jde o jiné modely, než by člověk tipoval.
Nokia 3310 má cenu jen v krabici
Nokia 3310 bývá první tip, když přijde řeč na cenné staré telefony. Vyráběla se ale ve velkém, takže obyčejný použitý kus nemá pro sběratele prakticky žádnou hodnotu. S běžným opotřebovaným telefonem z šuplíku to obvykle dopadne podobně.
Běžná použitá Nokia 3310 sběratele nezajímá, cenu mají jen nové kusy v původním balení. Ilustrační foto. Zdroj: Masood Aslami / Pexels.
Sběratelé shánějí nové kusy v původním balení. Podle slovenského webu tnlive.sk se takový telefon v dubnu 2026 vydražil za 444 eur, v přepočtu kurzem ČNB z 20. listopadu 2026 přes 10 000 Kč. Německý magazín Techbook odhaduje nový zabalený kus až na 7 000 Kč.
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Nejvíc o ceně rozhoduje vzácnost, tedy malá výrobní série nebo limitovaná edice. Hodnotu přidá i historický význam nebo spojení s filmem. Sběratelé proto hledají Nokii 8110 přezdívanou „banán“, kterou proslavil film Matrix z roku 1999, nebo vzácný Samsung SPH-N270 z filmu Matrix Reloaded.
U konkrétního kusu pak rozhoduje stav. Cenu zvyšuje:
žádné praskliny a minimum škrábanců, telefon, který se po nabití zapne a funguje, kompletní balení, tedy původní krabice, návod a příslušenství.
Telefon se stopami let v kapse, jako jsou oděrky, prasklý displej nebo ošoupané klávesy, sběratele obvykle neosloví.
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Do tohoto pásma patří telefony, které něčím vynikly. U Nokie 8800 a IBM Simon jde o sběratelské odhady z let 2025 a 2026, u Motoroly o jeden skutečný prodej.
Model Čím je zajímavý Orientační cena Nokia 8800 (edice Sirocco, Arte) prémiové materiály, posuvná konstrukce podle stavu stovky eur, tedy tisíce korun, vzácné verze víc IBM Simon na trhu od roku 1994, zpětně označovaný za první smartphone, prodalo se jen asi 50 000 kusů zachovalý a kompletní kus několik tisíc eur, tedy desítky tisíc korun Motorola DynaTAC 8000X první ruční mobil v běžném prodeji před několika lety 1 776 liber na eBay, dnešním kurzem asi 52 000 Kč
Motorolu DynaTAC 8000X schválil americký úřad FCC v září 1983 a naplno se začala prodávat v dubnu 1984. Mezi vzácné kusy patří i luxusní telefony Vertu, které se na trhu objevují jen občas. Jejich cenu zvyšuje i propracované původní balení.
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Úplně jinou kategorii představuje první iPhone z roku 2007. V červenci 2023 vydražil aukční dům LCG Auctions neotevřený kus se 4 GB paměti za 190 372 dolarů, což je po přepočtu přes 4 miliony Kč. Čtyřgigabajtová verze je vzácná, protože v obchodech vydržela jen několik měsíců. Lidé sahali spíš po verzi s 8 GB a Apple ji brzy nahradil modelem s 16 GB.
Tentýž aukční dům v únoru 2023 prodal další zabalený iPhone první generace, tentokrát s 8 GB. Kupec za něj zaplatil 63 356 dolarů, což je v přepočtu asi 1,4 milionu Kč. Původně přitom stál 599 dolarů.
Takové částky platí jen pro nerozbalené kusy. Kdo si v roce 2007 první iPhone koupil, většinou ho hned začal používat. Proto je dnes těžké sehnat i rozbalený kus, který nemá poškozený displej nebo tlačítka. Rozbalený telefon má proto mnohem nižší hodnotu.
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Na českých portálech bývají částky za staré mobily nižší. Víc sběratelů je v USA a Británii, a proto tamní aukce obvykle vynesou víc. Ben Wood, zakladatel Muzea mobilních telefonů, v roce 2025 deníku The Sun řekl, že ceny na internetových aukcích v posledních letech výrazně stoupají spolu s oblibou sbírání staré techniky.
Chytrý telefon před prodejem pečlivě připravte. Zálohujte si data a odhlaste se ze všech účtů. Pak obnovte tovární nastavení, které smaže obsah, a vyjměte SIM i paměťovou kartu.
Před prodejem chytrého telefonu je potřeba zálohovat data a obnovit tovární nastavení. Ilustrační foto. Zdroj: Andrey Matveev / Pexels.
Telefon, o který sběratelé nestojí, můžete zdarma odevzdat k recyklaci v prodejnách Datart, a to i bez nákupu. Řetězec k listopadu 2026 spolupracuje se systémem zpětného odběru ELEKTROWIN. Další možností jsou sběrné dvory.
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