Celý princip spočívá v tom, že AirTag vysílá Bluetooth signál a jeho polohu průběžně aktualizují okolní iPhony, iPady a Macy zapojené do sítě Najít. Stačí, aby vám někdo malý bílý disk schoval do kapsy bundy, batohu nebo pod sedačku auta, a jeho poloha se začne zobrazovat majiteli v aplikaci, aniž byste o tom věděli. Váš telefon sice dokáže cizí AirTag odhalit, ale ne okamžitě. Apple i Google čekají, až se tracker oddělí od svého majitele a začne se s vámi pohybovat „po určitou dobu“. Jak dlouho přesně to trvá, žádný z výrobců veřejně neuvádí. Mezitím vás tak někdo může sledovat. Bránit se ale můžete na iPhonu i Androidu a samotná deaktivace zabere jen několik sekund. Potřebujete k ní pouze nehty, žádný šroubovák.
Jak vás AirTag sleduje, i když nemá GPS
AirTag je pasivní vysílač. Sám o sobě neví, kde se nachází. Vysílá pouze krátký Bluetooth signál, který zachytí jakékoli zařízení Apple v okolí. To následně anonymně odešle informace o jeho poloze do iCloudu. Majitel trackeru pak v aplikaci Najít vidí jeho polohu na mapě, která se aktualizuje pokaždé, když kolem něj projde někdo s iPhonem nebo jiným zařízením zapojeným do sítě Najít. Ve městech, kde je zařízení Apple hodně, tak může docházet k velmi častým aktualizacím polohy.
Právě proto je AirTag tak účinným pomocníkem při hledání ztracených klíčů, ale zároveň ho lze snadno zneužít ke sledování lidí. Polohová data ani historie pohybu se přitom neukládají přímo do AirTagu. Přenos informací i jejich zpřístupnění majiteli zajišťuje cloudová služba Apple.
Jak zjistíte, že se s vámi pohybuje cizí AirTag
Záleží na tom, jaký telefon používáte.
Na iPhonu (iOS 14.5 a novější):
- Systém automaticky rozpozná, že se s vámi pohybuje cizí AirTag, a zobrazí upozornění.
- Po klepnutí na upozornění se otevře mapa s trasou, po které se tracker pohyboval společně s vámi.
- Můžete nechat AirTag přehrát zvuk, abyste ho snáze našli.
- Na modelech s čipem UWB (iPhone 11 a novější) je k dispozici funkce Přesné hledání, která vás pomocí šipky navede přímo k trackeru.
Na Androidu (6.0 a novější):
- Google nabízí vestavěnou funkci „Upozornění na neznámé sledování“, která dokáže automaticky upozornit na cizí trackery pohybující se ve vaší blízkosti.
- Můžete také spustit ruční skenování, které trvá přibližně 10 sekund a vyhledá trackery v dosahu.
- Po nalezení můžete nechat tracker přehrát zvuk, aniž by o tom jeho majitel dostal upozornění.
- Apple navíc nabízí v obchodě Google Play aplikaci Tracker Detect, která umožňuje vyhledat AirTagy v okolí a po jejich detekci je nechat přehrát zvuk. Podmínkou je, aby se tracker nacházel v dosahu alespoň 10 minut.
Kde hledat? Apple i Google doporučují zaměřit se především na nenápadná místa, kam lze tracker snadno schovat: kapsy bundy, vnější přihrádky tašek, prostor pod sedačkou auta, ale také půjčené klíče nebo věci, které jste od někoho převzali.
Jak AirTag okamžitě deaktivovat
Vypnutí Bluetooth nebo polohových služeb ve vlastním telefonu nepomůže. AirTag totiž nevyužívá váš mobil, ale zařízení Apple v okolí. Ani režim Letadlo na vašem telefonu jeho vysílání nezastaví.
Jediným spolehlivým způsobem, jak AirTag deaktivovat, je fyzicky vyjmout baterii:
- Otočte AirTag lesklou kovovou stranou nahoru.
- Zatlačte na kovový kryt a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte kryt a vyjměte baterii CR2032.
Tím AirTag okamžitě přestane vysílat. Majitel sice uvidí poslední zaznamenanou polohu, ale další aktualizace už nedostane.
Než ho vypnete, uložte důkazy
Tento krok většina lidí podcení, přesto může být zásadní pro případné vyšetřování. Ještě před vyjmutím baterie, případně bezprostředně poté, udělejte tři věci:
- Pořiďte screenshot upozornění a mapy – Android uchovává historii upozornění po omezenou dobu, takže pokud budete s pořízením snímků obrazovky čekat, můžete o důležité informace přijít.
- Zjistěte sériové číslo – můžete ho získat přiložením AirTagu k NFC čtečce telefonu. Najdete ho také přímo na vnitřní straně zařízení pod baterií.
- AirTag nevyhazujte – policie ho může potřebovat jako důkaz. Apple má zavedený formální postup, jehož prostřednictvím mohou české orgány žádat informace k vyšetřování.
Pokud máte podezření, že vás někdo cíleně sleduje, zavolejte na linku 158 nebo podejte trestní oznámení na nejbližší policejní služebně. Policie ČR popisuje stalking jako opakované sledování, vyhledávání blízkosti nebo pronásledování jiné osoby. Podle § 354 trestního zákoníku může za nebezpečné pronásledování hrozit až rok odnětí svobody, v kvalifikovaných případech pak šest měsíců až tři roky.
A co jiné trackery?
AirTag není jediným Bluetooth lokátorem na trhu. Samsung Galaxy SmartTag funguje na podobném principu prostřednictvím sítě SmartThings Find a Samsung nabízí také vlastní upozornění na neznámé trackery. Android navíc systémově rozpoznává i lokátory kompatibilní se sítí Pátracího centra. Ochrana tedy není omezena pouze na produkty Apple. Některé funkce, například Přesné hledání využívající technologii UWB, jsou však dostupné jen u kompatibilních zařízení.
Největší slabinou ochrany není nedostatek nástrojů, ale časová prodleva. Mezi okamžikem, kdy vám někdo AirTag podstrčí, a chvílí, kdy vás na něj telefon poprvé upozorní, může uplynout určitá doba. Výrobci přesnou délku tohoto intervalu veřejně nespecifikují. O to důležitější je vědět, jak spustit ruční skenování, kde tracker hledat a co udělat ještě před jeho deaktivací.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský