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WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování

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Vývojáři aplikaci a platformu WhatsApp postupně upravují a testují funkce. Sem tam se dočkáme většího oznámení novinek, které okamžitě míří do stabilních verzí. Tentokrát jsme...
WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování

WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování

Zdroj: WhatsApp
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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