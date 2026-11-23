Školní šikana je jednou z věcí, u níž bychom si zoufale přáli, aby zmizela, ale bohužel se toho nejspíš nikdy nedočkáme. Bolestivý motiv se propsal do kultury v podobě mnoha žánrů, přičemž ten hororový mu není nijak cizí. Možná nejslavněji jej pojal hororový román Stephena Kinga Carrie, jenž byl poprvé zfilmován v děsivém filmu Briana De Palmy z roku 1976.
Carrie byla prvním oficiálně vydaným románem Stephena Kinga, jenž fenomén šikany zobrazil prostřednictvím kombinace nadpřirozeného hororu a katastrofického příběhu. Hlavní postava Carrie White je zakřiknutá středoškolačka z malého města, která trpí šikanou ve škole i doma, kde ji čeká jen šílená pobožná matka. S blížícím se maturitním plesem se blíží nejen krutý žert na její účet, ale také nově probuzená síla dívky – telekineze, která se má stát jejím nástrojem pomsty a zdrojem bolesti a utrpení pro celé město.
Román má pozoruhodnou výstavbu. Na jedné straně sledujeme posloupné vyprávění směřující ke katastrofě, a to z pohledu jednotlivých žáků střední školy. Navzdory názvu je to kniha s kolektivním hrdinou, souborem postav, jejichž cíle a osud se točí kolem titulní dívky. Na druhou stranu je kniha protkaná úryvky z článků a knih přeživších, které se k děsivé události naopak vracejí. Sledujeme tedy školní drama s vědomím, že se stane něco strašného. A zatímco chronologický příběh je poměrně individualistický a vyprávěný skrze mikropříběhy figur žijících v přítomném čase, úryvky z reportáží a knih zastupují globální perspektivu a dokumentaristický přístup.
De Palmův film nepracuje s přímým vědomím toho, co se stane, nicméně podobným způsobem naznačuje katastrofu. Jen to nedělá formou, tedy střídáním dvou časových rovin, ale stylem, čili způsobem, jakým je snímek natočen. Filmová Carrie totiž zobrazuje osud Carrie White (Sissy Spacek) tak, aby působil jako teenagerské melodrama a noční můra v jednom. De Palma a kameraman Mario Tosi vytvořili stylový obraz, který vytváří podivný klid i znepokojení zároveň.
Docílili toho prostřednictvím měkkého světla, techniky split-field diopter, split screenů i pomalým pohybem kamery, stejně tak kontrastním prostředím a prací s barvou. Režijní i kamerové mistrovství filmu je vidět už v úvodní titulkové scéně, kdy sledujeme sprchující se studentky včetně Carrie. Pomalá, konejšivá hudba Pina Donaggia doprovází pomalý pohyb kamery a vytváří téměř lyrickou atmosféru, kterou bez varování přeruší zjevení menstruační krve. V té chvíli se promění zvuk, rytmus střihu a samozřejmě atmosféra. Je to přechod ze snu do brutální reality, jenž předznamenává ostrý kontrast.
Ten dostáváme poměrně rychle. Carrie vidíme ve škole, kde snímek zachycuje všední život studentů. Jsou to chodby, třídy a školní hřiště plné hezkých mladých lidí. Jenže na dveřích tělocvičny je nasprejovaný nápis „Carrie Whiteová žere ho*na”, tělocvik probíhá tak, že je buď Carrie šikanována spolužačkami, nebo spolužačky tělocvikářkou, učitel literatury ponižuje studenty a když školní královna Chris Hargensen (Nancy Allen) nedělá něco krutého, tak to aspoň plánuje se svým sociopatickým přítelem Billym Nolanem (John Travolta). Střih do Carriina domova je ještě horší.
Dům obývaný Carriinou šílenou matkou Margaret (Piper Laurie) je osvětlený pouze svíčkami, čemuž měkké světlo a jas dodávají ještě znepokojivější dojem. Film sice zachycuje všední život teenagerky, ale zároveň ukazuje všední život, který je hrůzný. Podobně zneklidňující je užití split-field diopter, což prakticky znamená záběr, kde je přední plán stejně ostrý jako zadní plán. Obvykle kamera jeden zaostří a druhý rozostří, zaostření obou způsobuje dělení divákovy pozornosti.
Snímek nás tím nutí sledovat kompletní obraz, což se projevuje nejen zostřením obou plánů, ale také split screenem, neboli rozdělením obrazu. To se objevuje v klimaktické scéně masakru na školním plesu. De Palma zvolil umístění záběrů Carrie a průběhu masakru do jednoho obrazu, aby ukázal divákovi příčinu i následek naráz, a funguje to perfektně. Zároveň scéna plesu funguje na podobném principu jako začátek ve sprchách. Snímek nám pomocí vyprávění řekl, že se chystá žert s prasečí krví, což se prolínalo se scénami příprav jako z filmu pro teenagery.
Průběh plesu je přitom snímán skoro idylicky, s hrdinkou prožívající svůj vysněný večer. De Palma, velký obdivovatel Alfreda Hitchcocka, jehož postupy ve svých počinech rád uplatňoval, inscenuje ples tak, že divák ví o blížící se katastrofě dříve než postavy. Kamera snímá figury zpomaleně a plynule, zvolna a za doprovodu líbivé hudby přejíždí přes prostor, až postupně odhaluje nastražený kbelík s prasečí krví. Zpomalený záběr Carriiny spolužačky Sue Snell (Amy Irving), která pranku téměř zabrání, napětí ještě stupňuje.
Významnou složkou je soundtrack, jenž přeskakuje mezi pomalejší hudbou a ostrými smyčci jako z Hitchcockova Psycha. Přechod z pomalého přejíždění po plese k brutální sekvenci zachycené split screenem přitom zajistí i změna barevného ladění. Světlé barvy z měkkého světla vystřídá ostrá rudá, kterou do obrazu dodá Carrie politá prasečí krví. Brutální výjevy z plesu či Carriinou matkou jsou pak zaslouženým vyvrcholením toho, co divák během sledování očekává.
Snímek je vedený jako romantické drama o dospívání, zatímco vizuální a zvuková složka nás vede k dojmu něčeho nepříjemného. Díky výraznému stylu působí nadcházející katastrofa plíživě a divák má navozené očekávání hrůzy, čemuž pomáhá také výkon Sissy Spacek. Ta své Carrie dodává potřebný tragický rozměr postavy díky svému výkonu. Její Carrie má specifický vzhled, přitom působí nevinně a zranitelně, což dělá závěrečnou tragédii o dost smutnější.
Carrie byla nominována na dva Oscary (za výkony Spacek a Piper Laurie) a navíc to byl divácký hit. Na první film podle Stephena Kinga a zároveň podle jeho prvního publikovaného románu to byl příjemný start známé hororové značky. Samotná Carrie se o 23 let později dočkala sequelu a její předloha byla později převedena do podoby televizní minisérie, druhé filmové adaptace a aktuálního zmodernizovaného seriálu, který vytvořil Mike Flanagan.
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Zdroje: AFI, Wikipedia, Kinobox