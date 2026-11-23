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George Lucas v průběhu desetiletí opakovaně upravoval původní trilogii
Star Wars. Měnil vizuální efekty, přidával scény a zasahoval do okamžiků, které si fanoušci pamatovali z kin. Nyní se však první film vrací v podobě vycházející z původního uvedení v roce 1977. Lucasfilm potvrdil, že obnovená verze dorazí do kin 19. února 2027 a vůbec poprvé se představí také ve formátu IMAX. Vybrané sály nabídnou dokonce projekci z klasického 70mm filmového pásu.
Půjde o jednu z hlavních událostí oslav 50. výročí Star Wars. Původní snímek měl americkou premiéru 25. května 1977 a teprve později získal název Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje. Při svém prvním uvedení ještě nebyl součástí očíslované filmové ságy. Diváci tehdy sledovali samostatný příběh Luka Skywalkera, princezny Leiy a Hana Sola, aniž by tušili, jak rozsáhlé univerzum z něj postupně vznikne.
Návrat Star Wars, jak je diváci viděli v roce 1977
Největším lákadlem výročního uvedení není pouze technická kvalita obrazu. Lucasfilm výslovně hovoří o obnovené původní verzi filmu z roku 1977. Ta se v několika důležitých detailech liší od pozdějších vydání.
V roce 1997 totiž George Lucas uvedl do kin speciální edici původní trilogie, která obsahovala přepracované efekty, nové digitální objekty a další úpravy. Tím však změny neskončily. Další zásahy následovaly při vydáních na DVD, Blu-ray i streamovacích platformách.
Symbolickým příkladem zůstává slavná scéna v kantýně na Tatooinu. V původním sestřihu Han Solo zastřelí lovce odměn Greeda, aniž by na něj Greedo předtím vystřelil. Pozdější verze tuto scénu několikrát změnily a mezi fanoušky rozpoutaly debatu, která pokračuje dodnes.
Odlišné jsou také některé záběry Mos Eisley, vzhled určitých mimozemských tvorů nebo digitální efekty doplněné až dlouho po premiéře.
Původní film se tak postupně stal paradoxně hůře dostupným než jeho přepracované varianty. Fanoušci, kteří chtěli vidět původní podobu Star Wars, často sahali po starých domácích vydáních nebo neoficiálních rekonstrukcích.
Zájem o tuto verzi znovu připomněla projekce historické filmové kopie v Britském filmovém institutu v roce 2025. Nadcházející výroční uvedení však nabídne výrazně širší distribuci. Lucasfilm počítá s tisíci kinosálů po celém světě a vedle digitálních projekcí potvrdil také klasické formáty 35 mm a 70 mm.
IMAX 70 mm nabídne něco jiného než běžná digitální projekce
Pro milovníky filmové techniky představuje mimořádnou zprávu samotný formát promítání. První Star Wars se totiž dosud v IMAX nikdy oficiálně nepromítaly, a to ani digitálně.
IMAX 70 mm využívá fyzický filmový pás a speciální projekční zařízení. Od běžného digitálního IMAX se proto odlišuje nejen technickým způsobem projekce, ale také charakterem výsledného obrazu. Analogová kopie dokáže nabídnout velmi jemné detaily a přirozenou filmovou strukturu.
Je ovšem důležité rozlišovat původní způsob natáčení a formát výsledné projekce.
Star Wars z roku 1977 nevznikly na kamery IMAX. Uvedení na 70mm pásu tedy neznamená, že diváci nově uvidí obrazové informace, které původní kamera nikdy nezaznamenala. Význam spočívá především v kvalitě restaurovaného materiálu, velkém plátně a samotném způsobu promítání.
Výroční distribuce navíc nebude omezena na jediný formát. Lucasfilm oznámil také digitální IMAX, standardní digitální projekce, 4DX a D-BOX. Součástí speciálního uvedení bude rovněž výroční logo s nově orchestrálně upravenou hudbou Johna Williamse, které se objeví před filmem.
A co Česká republika? Praha má jednu významnou výhodu. Kino Cinema City Flora disponuje technologií IMAX 70 mm a patří mezi evropské sály schopné promítat filmy z tohoto formátu. Zda se zde skutečně objeví také původní Star Wars, však zatím není potvrzeno. Samotná existence vhodného projektoru automaticky nezaručuje, že kino získá potřebnou filmovou kopii. V roce 2027 dorazí také nové Star Wars s Ryanem Goslingem
Návrat originálu nebude jedinou velkou filmovou událostí výročního roku. Lucasfilm připravuje také Star Wars: Starfighter, samostatné dobrodružství režiséra Shawna Levyho, který má za sebou například Deadpool & Wolverine.
Hlavní roli ztvární Ryan Gosling jako Kade Auberon, cynický dobrodruh, kterého setkání s vlastní minulostí vtáhne do nebezpečné výpravy napříč galaxií. Ve filmu se objeví také Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre nebo Amy Adams.
Starfighter má premiéru naplánovanou na 28. května 2027, tedy na víkend připomínající přesně padesát let od uvedení prvních Star Wars.
Také tento snímek se dostane do vybraných kin ve formátu IMAX 70 mm. Na rozdíl od původního filmu byl ale nový Starfighter přímo připravován s ohledem na IMAX. Tvůrci použili certifikované kamery a pro vybraná kina vzniknou filmové kopie určené k analogové projekci.
Rok 2027 tak nabídne zajímavé srovnání dvou odlišných přístupů k filmové podívané. Na jedné straně stojí restaurovaný originál, který v roce 1977 pomáhal měnit podobu filmových triků. Na druhé nové velkorozpočtové dobrodružství vznikající s využitím současných technologií.
Původní Star Wars se vrátí do kin
19. února 2027. Lucasfilm dosud nezveřejnil kompletní seznam kin nabízejících IMAX 70 mm ani přesné termíny zahájení předprodeje. Pro české fanoušky tak zůstává nejdůležitější otázkou, zda se mezi vybrané sály dostane také pražská Flora. Zdroj:
https://www.starwars.com/news/star-wars-50-imax https://www.starwars.com/news/star-wars-50-campaign