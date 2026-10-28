Tísňové volání nové generace: Dispečink uvidí živý obraz přímo z místa události

Tísňové volání nové generace: Dispečink uvidí živý obraz přímo z místa událostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tísňové volání nové generace: Dispečink uvidí živý obraz přímo z místa událostiZdroj: Nadace Vodafone
Článek byl publikován 28.10.2026 11:47
Začátek příštího roku přinese další pokračování nejlevnějšího iPhonu a společnost Apple podle aktuálních...
Je to pár dní, co jsme informovali o problémech, které zaznamenávají novopečení majitelé iPhonů Duo. Ti...
Před dvěma měsíci jsme se dočkali uvedení Redmi K100 Pro a Max, ale bez základního modelu. Až nyní...
Společnost HMD po delší odmlce připravuje nového zástupce za model Fusion ze září roku 2024, který...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Sony Xperia dostává Android 17 a s ním funkci, kterou Android nikdy neuměl. Posílat soubory na iPhone přes AirDrop
- Muž v Japonsku našel na bazaru luxus z roku 1997 za pouhých 600 Kč. Toshiba Libretto 50 s Windows 95 stále funguje
- Windows 11 běžně zabírá desítky procent RAM. Nadšenec ho osekal na pouhých 2,5 GB a ukázal, jak na to
- Rusové zjistili, že testy materiálů pro reaktory desítky let ignorovaly skrytou sílu. Plazma působí na vzorek mnohem déle než samotný paprsek