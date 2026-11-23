Co nám přinesla sledovanost minulého týdne? Zatímco StarDance si vybralo jeden ze svých slabších večerů, nedělní bitva mezi kriminálkami Hec a Případy mimořádné Marty vrcholí a Boží plán dospěl do velmi úspěšného konce.
Temná kriminálka Hec tento týden dospěje do svého třaskavého finále a zřejmě tím završí svou úspěšnou televizní cestu. I předposlední díl totiž stanul na vrcholu nedělní sledovanosti, i když tentokrát už to bylo velmi těsné. Sledovanost se sice ve srovnání s minulým týdnem v podstatě stabilizovala a novinku České televize sledovalo 751 tisíc diváků, konkurence v podobě Případů mimořádné Marty ale už tolik nezaostává, dívalo se na ni 734 tisíc fanoušků, a rozdíl mezi nedělními seriály je čím dál těsnější. Dovrší Hec v neděli své trvalé vedení nedělních večerů, nebo bude v posledním díle Martou nakonec sesazen? Pokud seriál Hec sledujete, nezapomeňte ho na Kinoboxu ohodnotit.
Jistý pokles zaznamenala také populární show StarDance, tentokrát se však dal menší odliv diváků čekat. V taneční soutěži se totiž tentokrát nevyřazovalo, jednalo se totiž o benefiční speciál, jehož výtěžek byl věnován Centru Paraple. Napínavý večer se proto nekonal, a tak neměli všichni fanoušci důvod se dívat. I přesto si ale StarDance zapnulo 1,37 milionu diváků. I zatím nejmenší sledovanost tohoto ročníku bezproblémově stačila k titulu nejsledovanějšího pořadu týdne. Tvůrce samozřejmě muselo navíc hřát u srdce, že se jim podařilo během večera vybrat úctyhodných 41 milionů korun. Prostě úspěch po všech stránkách.
Ani „slabší“ týden ve StarDance ale neznamená, že by si konkurence výrazně polepšila, právě naopak. Primácká kriminální novinka Lovci lebek totiž pořád paběrkuje a bojuje s naprostým diváckým nezájmem. Tentokrát si dokonce seriálová novinka připsala nejnižší čísla vůbec, když ji sledovalo pouze 184 tisíc diváků, což je opravdu bída. Lovce lebek navíc neporáží pouze StarDance, ale veškerá konkurence v čele s Novou i ČT2, dokonce nechybělo mnoho a větší sledovanost měla i komediální klasika Bohové musí být šílení 2 na Prima Max. A to už je pro kriminální novinku vysílanou na hlavním kanále v prime time opravdu ostuda.
Minulý týden se s diváky rozloučil oblíbený seriál Boží plán, který se ale příští rok přece jen vrátí se svou druhou řadou. Televizi ale šponování očekávání na finále (spojené s osudem postavy Adama v podání Marka Lambory) vyšlo dokonale. Boží plán už nad konkurenčním Polabím získával náskok v uplynulých týdnech, které dokonale vytěžil ve svém závěru. Seriál zvítězil v úterý i ve čtvrtek se solidním náskokem, finále bylo navíc se 701 tisíci diváky jednou z nejsledovanějších epizod celého seriálu. A to se do těchto čísel ještě nezapočítávají data ze zpětného zhlédnutí. Boží plán zkrátka ukázal, že si mezi diváky získal patřičnou oblibu a obnovení pro druhou sezónu je v tomto případě logickým krokem. Polabí, které ve čtvrtek sledovalo 563 tisíc věrných, si navíc ani teď neoddychne. Nova totiž bude chtít na úspěch Božího plánu navázat novinkou Muži v letu s hereckými bardy Polívkou, Donutilem a Zedníčkem v hlavních rolích. I zde se proto očekává vysoká sledovanost.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox