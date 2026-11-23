Odlehlé regiony v Olomouckém kraji získají zubaře. Díky dotaci z hejtmanství
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Odlehlé regiony v Olomouckém kraji získají zubaře. Díky dotaci z hejtmanstvíZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 23.11.2026 12:14
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →