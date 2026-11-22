Samsung následuje Apple: Rozsáhlé změny ve struktuře managementu
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Samsung následuje Apple: Rozsáhlé změny ve struktuře managementuZdroj: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra; zdroj: Dotekománie
Článek byl publikován 22.11.2026 16:02
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