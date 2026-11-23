Pět let. Tak dlouho uživatelé Windows 11 čekali na možnost přizpůsobit si kontextovou nabídku, která po kliknutí pravým tlačítkem myši skrývala řadu běžných příkazů pod položkou „Zobrazit další možnosti“. Microsoft v srpnu 2026 sám přiznal, že se nabídka postupem času stala nepřehlednou a pomalou a že na tento problém zákazníci opakovaně upozorňovali. Listopadová kumulativní aktualizace
KB5132061 z 10. listopadu 2026 konečně přináší možnost upravit kontextovou nabídku přímo v nastavení systému, bez zásahů do registru nebo použití PowerShellu. Současně opravuje 1 094 bezpečnostních zranitelností (CVE) napříč portfoliem Microsoftu, od Windows přes Office až po SQL Server. Mezi nimi je také aktivně zneužívaná chyba v Outlooku, která má paradoxně pouze střední stupeň závažnosti. Proč bylo pravé tlačítko noční můrou
Když Microsoft v říjnu 2021 uvedl Windows 11, představil také zjednodušenou kontextovou nabídku. Vypadala přehledně, měla však zásadní nedostatek: starší položky z aplikací třetích stran i řada klasických příkazů se přesunuly do podnabídky „Zobrazit další možnosti“. Každý, kdo chtěl například vytisknout soubor nebo použít funkci oblíbeného archivátoru, tak musel místo jednoho kliknutí provést dvě. Uživatelé si navíc museli zvykat na nové ovládání, přestože ve Windows 10 byli roky zvyklí na něco jiného.
Microsoft problém dlouho řešil jen dílčími úpravami. Až 17. srpna 2026 na blogu
Windows Insider otevřeně přiznal, že je nabídka „zahlcená a pomalá“, a oznámil její zásadní přepracování. Od vydání Windows 11 do tohoto přiznání uplynulo téměř pět let. Po celou tu dobu uživatelé posílali zpětnou vazbu, hledali úpravy v registru a instalovali nástroje třetích stran, aby pravé tlačítko fungovalo podobně jako ve starších verzích systému. Co přesně lze v menu nově měnit
Hlavní novinka je jednoduchá: po kliknutí pravým tlačítkem na soubor nebo složku v Průzkumníku souborů se ve spodní části nabídky objeví položka Přizpůsobit menu. Ta otevře novou stránku v Nastavení, kde si uživatel může upravit prakticky celou strukturu kontextové nabídky. Konkrétně může:
Zapínat a vypínat vestavěné příkazy, jako jsou Odeslat nebo Vytvořit zástupce. Přidávat dříve chybějící příkazy, například Tisk. Rozhodovat, které položky z rozšíření aplikací se zobrazí přímo v hlavní nabídce a které se přesunou do podnabídky. Úplně skrýt podnabídku s položkami rozšíření. Přesunout hlavní akce Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Přejmenovat, Odstranit a Sdílet z řady ikon mezi klasické textové položky. Přesunout položku Vlastnosti do spodní části nabídky.
Funkce se poprvé veřejně objevila v říjnové náhledové aktualizaci KB5127936 z 28. října 2026. Listopadová aktualizace KB5132061 ji nyní přebírá. Důležité je upozornit, že Microsoft u říjnového náhledu avizoval postupné nasazování. Může se proto stát, že se položka Přizpůsobit menu na konkrétním počítači objeví až s určitým zpožděním.
Microsoft neuvádí žádná jazyková ani regionální omezení. Funkce by tedy měla fungovat i v české instalaci Windows, pouze s lokalizovanými názvy položek. Chcete-li ověřit, zda ji už máte k dispozici, klikněte pravým tlačítkem na libovolný soubor a podívejte se do spodní části nabídky. Klasická nabídka dostupná přes Zobrazit další možnosti nebo kombinaci Shift + pravé tlačítko myši zůstává zachována jako alternativa pro starší programy.
1 094 chyb: co to číslo skutečně znamená
Číslo 1 094 neznamená, že Microsoft opravil více než tisíc chyb přímo ve Windows 11 nebo v jeho kontextové nabídce. Jde o souhrnný počet bezpečnostních zranitelností (CVE), které Microsoft v rámci listopadového Patch Tuesday opravil napříč svými produkty. Podle analýzy
Qualys ThreatPROTECT se opravy týkají těchto produktových skupin:
Produktová rodina Počet CVE Windows 726 Office 174 SQL Server 59 Vývojářské nástroje 53 SharePoint 27 Azure 20 Exchange 9 Defender 1 Ostatní 25
PatchTriage ve stejné aktualizační dávce eviduje ještě 268 položek týkajících se produktů třetích stran a Chromia. Proto některé weby uvádějí vyšší celkové počty. Samotných 1 094 zranitelností připsaných produktům Microsoftu je ale i tak mimořádně vysoké číslo. Z tohoto počtu je 64 chyb označeno jako kritických.
Outlook pod útokem: nejdůležitější záplata měsíce
Paradoxně nejnaléhavější opravou měsíce není žádná z 64 kritických zranitelností, ale chyba se středním stupněm závažnosti. Zranitelnost CVE-2026-124194 v Microsoft Outlooku je podle MSRC a katalogu CISA KEV již aktivně zneužívána. Útočník odešle speciálně upravený soubor zprávy. Jakmile ho uživatel otevře, Outlook bez dalšího varování naváže odchozí spojení a může útočníkovi odhalit hash NTLMv2. Jde v podstatě o otisk přihlašovacích údajů, který lze následně zneužít k pokusu o vydávání se za oběť.
Proč má chyba pouze stupeň závažnosti „Moderate“? Hodnocení CVSS vysvětluje, že útok vyžaduje interakci uživatele – ten musí soubor skutečně otevřít, pouhý náhled v podokně čtení nestačí. Dopad se navíc týká pouze důvěrnosti, nikoli integrity nebo dostupnosti systému. Výsledné skóre tak dosahuje 6,5 z 10. Aktivní zneužívání této chyby ale výrazně mění její prioritu. Aktualizace Office by proto měla patřit mezi první, které nainstalujete.
Zajímavé je také to, že KB5132061 současně mění výchozí bezpečnostní chování Windows. U neanonymních spojení nyní klienti ve výchozím nastavení nabízejí podepisování zpráv NTLM (NTLM message signing). V měsíci, kdy se řeší únik hashů NTLM přes Outlook, jde o důležitou součást širšího posilování zabezpečení.
Kdo aktualizaci dostane a kdo ne
KB5132061 je určena pro Windows 11 ve větvích 26H2 (všechny edice), 25H2 (všechny edice) a 24H2 (pouze edice Enterprise a Education). Aktualizaci lze získat prostřednictvím Windows Update, WSUS nebo katalogu Microsoft Update. Uživatelé podporovaných verzí by ji měli obdržet automaticky.
Kdo ale zůstal u Windows 11 24H2 Home nebo Pro, má problém. Podpora těchto edic skončila 13. října 2026 a další bezpečnostní aktualizace už pro ně Microsoft nevydává. Podle Microsoftu je přechod na verzi 26H2 pro zařízení s Windows 11 24H2 i 25H2 již plně dostupný. V nabídce Nastavení → Windows Update by proto měla být možnost Stáhnout a nainstalovat.
Pokud se tato možnost nezobrazuje, může zařízení blokovat takzvaná ochranná pojistka kvůli problému s kompatibilitou. V takovém případě nemá smysl čekat na další bezpečnostní záplaty pro Windows 11 24H2 Home nebo Pro. Tyto edice už je nedostanou.
Pět let trvalo, než Microsoft dovedl kontextovou nabídku do podoby, kterou uživatelé požadovali už od prvního dne. Nová možnost přizpůsobení konečně dorazila a je součástí bezplatné aktualizace, která zároveň přináší rozsáhlou sadu bezpečnostních oprav. Kdo ji ještě nemá, měl by si ověřit, jakou verzi Windows 11 používá. Právě ta totiž rozhoduje o mnohem víc než jen o podobě nabídky po kliknutí pravým tlačítkem.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda