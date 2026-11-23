Hotel Morava po rekonstrukci, FOTO: Se svolemím Lázně Luhačovice a.s. Hotel Morava po rekonstrukci, FOTO: Se svolemím Lázně Luhačovice a.s. Hotel Morava po rekonstrukci, FOTO: Se svolemím Lázně Luhačovice a.s. Hotel Morava po rekonstrukci, FOTO: Se svolemím Lázně Luhačovice a.s. Hotel Morava po rekonstrukci, FOTO: Se svolemím Lázně Luhačovice a.s. Hotel Morava po rekonstrukci, FOTO: Se svolemím Lázně Luhačovice a.s. Hotel Morava po rekonstrukci, FOTO: Se svolemím Lázně Luhačovice a.s. Hotel Morava po rekonstrukci, FOTO: Se svolemím Lázně Luhačovice a.s. Hotel Morava po rekonstrukci, FOTO: Se svolemím Lázně Luhačovice a.s.
Hotel Morava v Luhačovicích prochází přestavbou za přibližně 240 milionů korun bez DPH. Lázně jednu z jeho původních budov zbouraly a za jediný rok na jejím místě postavily novou. Hosté teď absolvují všechny procedury pod jednou střechou bez docházení jinam. Příští rok má v hotelu přibýt krytý bazén s vířivkou a upravená zahrada. Přestavba navazuje na práce z roku 2015
Hotel Morava patří společnosti Lázně Luhačovice, která s více než 350letou tradicí řadí své provozy k největším lázeňským zařízením v Česku. Současná modernizace navázala na první etapu z roku 2015 a jednotlivé části budovy se hostům otevírají postupně. Letos v červenci začala fungovat upravená elektroléčba a v říjnu se zprovoznila novostavba objektu A.
Zvenku nová část zachovává ráz původní stavby, uvnitř se ale změnilo rozvržení pokojů. Kapacita hotelu s označením Morava***S (Superior) tak stoupla ze 154 na 160 lůžek, v pokojích přibyly úložné prostory a z podkroví je výhled do okolí. Celý komplex navíc sjednotily nové barvy fasád a vyčištěné střechy.
Procedury bez přecházení mezi budovami
Nejvíc se při přestavbě proměnil balneoprovoz, hosté proto už nemusí za procedurami docházet do jiných lázeňských domů. Hotel i jeho léčebná část mají bezbariérový přístup, což ulehčuje pohyb hlavně lidem s omezenou pohyblivostí.
Uvnitř vznikla nová přístrojová rehabilitace a zvětšila se tělocvična pro léčebné cvičení. Součástí obnovené elektroterapie je vysokovýkonný indukční systém SIS, kryoterapie a laserové přístroje. Počet van pro uhličité koupele vzrostl ze tří na pět a rozšířily se také vodoléčba, masáže a inhalace.
„Nejvíce si cením výrazného rozšíření a zásadní modernizace balneoprovozu. Díky špičkovému přístrojovému vybavení máme podstatně širší možnosti léčby a hosté mohou všechny potřebné procedury absolvovat pod jednou střechou,“ řekla ředitelka hotelu Morava Martina Černá. Restaurace přidala stoly pro dva
Kromě léčebné části se proměna dotkla také stravování. Hotelová restaurace dostala nové vybavení, pevné bufetové stoly a širší nabídku jídel. Hosté mají při jídle víc soukromí, v restauraci totiž výrazně přibylo stolů pro dva.
„Nová Morava vytváří kvalitní podmínky pro klienty zdravotních pojišťoven a zároveň je výrazně atraktivnější pro samoplátce, kteří vedle účinné léčby očekávají komfortní ubytování, kvalitní gastronomii i možnost odpočinku,“ řekl generální ředitel Lázní Luhačovice Jiří Dědek.
V hotelu přibyly také dva konferenční salonky pro školení, semináře a firemní akce. Větší pojme přibližně 40 až 60 lidí, menší je pro 10 osob a využívat je má hlavně firemní klientela ze sousedního hotelu Alexandria.
Krytý bazén má otevřít v březnu 2027
Práce v hotelu ale letošním podzimem nekončí. Na přelomu února a března 2027 se počítá s otevřením krytého bazénu o rozměrech 10 krát 6 metrů s vířivkou. Sloužit má hlavně k rehabilitačnímu cvičení ve vodě pro hosty s onemocněním pohybového aparátu a nervovými obtížemi, vedle toho i k odpočinku. K zázemí hotelu už patří také suchý Kneippův chodník na venkovní terase.
Na jaře 2027 má na bazén navázat úprava hotelové zahrady. Počítá se s rozšířením venkovního posezení u baru, odpočinkovým koutem s růžemi a vodním prvkem i s opravou schodiště, teras a stávajícího altánu. V horní části zahrady má vzniknout plocha pro venkovní cvičení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Lázně Luhačovice, Hotel Morava, Mgr. Martina Rychetská - DENDRIT).