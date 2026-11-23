Pes konečně sedí, vy namíříte telefon a ťuknete na spoušť. Právě v tu chvíli otočí hlavu a na fotce zbude rozmazaná šmouha. Majitelé telefonů Samsung Galaxy můžou takové nehody často omezit několika přepínači v nastavení fotoaparátu. Každý z nich ale něco přidá a něco ubere.
Rychlá spoušť pro děti a psy
Čekání mezi dotykem a snímkem zkrátí Rychlá závěrka. Fotka s ní vznikne hned při dotyku spouště a telefon nečeká, až prst zvednete. Volbu najdete v doplňku Camera Assistant, který si stáhnete z obchodu Galaxy Store. V telefonu nebývá předem a nabídka voleb se v něm liší podle modelu.
Kdo fotí hlavně věci, které se nehýbou, může zvolit opak, tedy Prioritu ostření před rychlostí. Za ostřejší snímek tu zaplatíte mírně opožděnou spouští, protože telefon nejdřív dotáhne zaostření a cvakne až potom.
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Po každém cvaknutí telefon fotku ještě dodatečně upravuje. Jak moc, určuje volba Vylepšení fotografií se třemi stupni. Čím víc úprav, tím déle čekáte na další snímek.
Vyváženě: střední stupeň hledá rovnováhu mezi kresbou obrazu a rychlostí spouště a pro běžné focení stačí. Priorita kvality: hodí se pro toho, kdo fotí krajinu a nespěchá. Priorita rychlosti: telefon vynechá většinu úprav, takže ji zvolí ten, kdo cvaká děti na hřišti sérii za sérií.
U pohybu pomůže také Sledování automatického zaostření. Telefon s ním udrží ostrý objekt, který se hýbe, třeba dítě na koloběžce. Nejvíc se hodí při focení dětí, zvířat a všeho, co se hýbe.
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Telefony s teleobjektivem volí objektiv samy podle přiblížení, světla a vzdálenosti. V šeru místo teleobjektivu použijí hlavní fotoaparát a obraz z něj digitálně přiblíží výřezem.
Samsungy s teleobjektivem při přiblížení v šeru sahají po výřezu z hlavního fotoaparátu, přepínání ale jde v doplňku Camera Assistant vypnout. Ilustrační foto. Zdroj: Paul Bill / Unsplash.
Přepínání jde v Camera Assistant vypnout. Snímky s přiblížením pak pořídí teleobjektiv i večer. Daní může být slabší výsledek v šeru, protože teleobjektiv má menší clonu a pustí dovnitř méně světla. Smysl to má hlavně u modelů, které teleobjektiv mají.
Stejný doplněk nabízí Rozostření obrázků, které v režimu Fotografie vyhlazuje ostré hrany a textury. Kdo chce zřetelné detaily, třeba kůru stromu nebo vzor svetru, nechá ho vypnuté. Na kontrastní scény, jako je okno v tmavém pokoji, se hodí Auto HDR. Zachytí víc detailů ve světlých i tmavých místech zároveň a u některých modelů je právě v Camera Assistant.
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Samsungy se senzory 50 i 200 MPx ukládají fotky standardně ve 12 MPx. Telefon sloučí sousední pixely do jednoho, takže snímek má méně šumu a v šeru vypadá lépe.
Ve srovnávacím testu webu TechRadar z června 2025 vyšly fotky z Galaxy S25 Ultra v plném rozlišení 200 MPx za slunečného dne tmavší a s méně detaily než ve 12 MPx. Plné rozlišení má smysl hlavně za dobrého světla, když chcete fotku hodně ořezat nebo vytisknout ve velkém.
Místo v paměti ušetří formát HEIF, který při podobné kvalitě zabere méně prostoru. Některé aplikace a weby ho ale neotevřou, takže před odesláním může být nutné fotku převést.
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Do nastavení se dostanete v aplikaci Fotoaparát přes ikonu ozubeného kola. V novějších verzích k ní vede ikona čtyř teček neboli Rychlé ovládání. Názvy a umístění položek se liší podle modelu a verze One UI, uvedené české názvy proto berte jako orientační. Samsung některé položky přejmenoval, třeba z Mřížky se stal Průvodce kompozicí, který v hledáčku ukáže mřížku a vodováhu.
Camera Assistant patří mezi doplňky Good Lock Labs a po instalaci přibude jako položka v nastavení fotoaparátu. Fotoaparát si také může pamatovat poslední režim, úhel selfie a filtry. Jinak se vždy spustí v režimu Fotografie.
Majitelé některých modelů Galaxy, podle Samsungu řady S20 a novějších, si z obchodu Galaxy Store můžou stáhnout ještě aplikaci Expert RAW s ručním nastavením ISO, času závěrky, vyvážení bílé a ostření. Pro běžné focení ji nepotřebujete.
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Zdroje: https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS10010343/, https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/how-to-use-camera-assistant-on-your-galaxy-s24-ultra/, https://www.sammobile.com/opinion/one-samsung-camera-assistant-setting-i-always-use/, https://sammobile.com/news/three-camera-assistant-settings-change, https://www.techradar.com/phones/i-tested-the-best-iphone-and-galaxy-cameras-and-more-heres-why-200mp-is-overkill-and-which-setting-id-recommend-instead, https://www.slashgear.com/1134606/changing-this-setting-will-help-you-save-space-on-your-samsung-galaxy, https://sammyguru.com/?p=44258, https://www.gsmarena.com/samsung_launches_expert_raw_camera_app_for_galaxy_s21_ultra-news-51978.php, https://samsungmagazine.eu/2026/08/29/samsung-fotoaparat-jak-nastavit-pro-nejlepsi-vysledky-2026/