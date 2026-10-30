Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke cloudu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Opera a její prohlížeč není mezi uživateli tak hojně zastoupený, ale čím se liší od ostatních, jsou praktické funkce a různé vychytávky, které v mnoha...
Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke cloudu

Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke cloudu

Zdroj: Opera
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:17

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Honor X8e 4G přichází s velkou baterií a odolností IP69K
Honor X8e 4G přichází s velkou baterií a odolností IP69K
Konec jedné aplikace: Samsung od prosince ruší službu Samsung News
Konec jedné aplikace: Samsung od prosince ruší službu Samsung News

Mobilní telefony s Androidem mnohdy obsahují duplicitní služby a aplikace. Například můžete na smartphonu...

Sluchátka Buds Clip od OnePlus nabídnou dva měniče a výdrž až 40 hodin
Sluchátka Buds Clip od OnePlus nabídnou dva měniče a výdrž až 40 hodin

OnePlus rozšiřuje nabídku bezdrátových sluchátek a přichází s novým model Buds Clip. Od tohoto výrobce se...

Motorola chystá přírůstek Edge 70 ve verzi Neo
Motorola chystá přírůstek Edge 70 ve verzi Neo

Ani letošní rok nebude ošizen o verzi Neo v aktuální řadě Edge 70, neboť společnost Motorola si před...

Instagram chce konkurovat YouTube, začíná testovat dlouhá videa na šířku
Instagram chce konkurovat YouTube, začíná testovat dlouhá videa na šířku

Instagram si pohrává s významnou novinkou ve videoformátu. Doposud se zaměřoval pouze na formát krátkých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.