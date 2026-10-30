Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke cloudu

Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke clouduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke clouduZdroj: Opera
Článek byl publikován 30.10.2026 05:17
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