Rossi se proti bývalému klubu prosadil dvakrát. Vancouver zachránil až souboj o poslední odražený puk
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Rossi se proti bývalému klubu prosadil dvakrát. Vancouver zachránil až souboj o poslední odražený puk
Článek byl publikován 23.11.2026 13:15
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