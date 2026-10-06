OpenAI začne v ChatGPT testovat vizuální reklamy při generování obrázků

OpenAI začne v ChatGPT testovat vizuální reklamy při generování obrázkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OpenAI začne v ChatGPT testovat vizuální reklamy při generování obrázkůZdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Článek byl publikován 06.10.2026 18:00
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