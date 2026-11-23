Jedna zatáčka, druhá podobná debata
Ferrari odjíždělo z Las Vegas s nepříjemným tématem, které s čistou rychlostí jeho vozů nesouviselo. Charles Leclerc se v souboji s Lewisem Hamiltonem pokusil získat pozici zpět a v zatáčce došlo ke kontaktu. Sportovní komisaři připsali odpovědnost Leclercovi a udělili mu desetisekundovou penalizaci. Po úpravě výsledků byl Leclerc desátý a Hamilton sedmý.
Kdyby šlo o první vzájemný incident, Ferrari by mohlo událost uzavřít jako chybný odhad v těsném souboji. Jenže podobný střet obou jezdců už tým řešil po Velké ceně Mexika. Právě proto měla reakce Frédérica Vasseura další rozměr. Neřešil už jen, kdo se dopustil chyby, ale také proč se podobná situace opakuje poté, co se o ní v garáži mluvilo.
Proč je jednoduché řešení špatné
Na první pohled se nabízí zakázat jezdcům vzájemné předjíždění. Ferrari by tím omezilo riziko dvojité ztráty, zvlášť pokud oba bojují v téže skupině s rychlými soupeři. Jenže tento krok má i cenu. Dvojice šampionů a závodníků s výraznými ambicemi by měla na trati menší volnost, a pokud jeden pilot zrovna disponuje lepším tempem, zákaz souboje může stát tým další pozice.
Druhá krajnost, úplná volnost bez mantinelů, také nefunguje. Jezdec při brzdění do zatáčky neřeší tabulku konstruktérů tak chladně jako strategové na boxové zídce. Vnímá bezprostřední možnost získat pozici a soupeře před sebou. Pokud se navíc jedná o vlastního týmového kolegu, incident může poškodit vztah obou stran ještě dlouho poté, co komisaři uzavřou vyšetřování.
Trest pro jednotlivce není řešením pro tým
Leclerc po závodě odpovědnost přijal. To je důležité pro hodnocení konkrétní kolize, nikoli pro nastavení pravidel Ferrari. Tým nepotřebuje pouze slyšet, že se jeden z pilotů omluvil. Potřebuje vědět, jak zabránit tomu, aby se podobný souboj znovu změnil v kontakt.
Pravidla se přitom musejí týkat konkrétních situací: kdy má útočící jezdec skutečný nárok na prostor, jakou míru rizika je tým ochoten připustit a kdy má závodník dát přednost společnému výsledku. Nejde o to, aby se Hamilton s Leclercem přestali snažit porazit jeden druhého. Jde o to, aby se jejich konkurence nerozhodovala nárazem do stejného kusu asfaltu.
Vasseur označil nejnovější střet za nepřijatelný. To ještě neznamená, že Ferrari zavede přísnější týmové příkazy. Jeho reakce ale ukazuje, že po dvou podobných případech už vedení nemůže incident odbýt slovy o závodní smůle. Klíčové nebude, kdo bude v příštím závodě stát výš ve výsledkové listině, nýbrž zda oba dokážou bojovat rychle a tvrdě bez toho, aby proti sobě pracovali i ve chvíli, kdy to poškozuje Ferrari.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
1. Formula 1 – reakce Frédérica Vasseura; 2. Formula 1 – vyjádření Leclerca; 3. Formula 1 – konečné pořadí.