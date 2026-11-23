Obsah článku
Co si pacienti vybavili po srdeční zástavě
Tým vedený lékařem Samem Parniou zaznamenal v první studii AWARE 2 060 případů srdeční zástavy v 15 nemocnicích ve Velké Británii, Spojených státech a Rakousku. Do propuštění z nemocnice přežilo 330 pacientů. První rozhovor absolvovalo 140 z nich a 55, tedy 39 procent dotázaných, uvedlo, že si vybavují nějaký vjem nebo vzpomínku spojenou se zástavou. Výsledky vyšly v roce 2014 v časopise Resuscitation.
Podrobnější rozhovor dokončilo 101 lidí. U devíti odpovědi odpovídaly kritériím pro zážitek blízké smrti. Dva z těchto devíti popsali konkrétní zvuky nebo výjevy z resuscitace. U sedmapadesátiletého muže se některé detaily podařilo porovnat se zdravotnickým záznamem. Podle fungování defibrilátoru vědci odhadli, že popsané události mohly spadat do zhruba tříminutového úseku resuscitace. Jak dlouho muž své okolí skutečně vnímal, z výpovědi určit nelze.
Co ukázalo EEG během resuscitace
Navazující studie AWARE II, publikovaná v roce 2023, sledovala 567 srdečních zástav v nemocnicích. Do propuštění přežilo 53 pacientů a s 28 z nich vědci vedli rozhovor. Jedenáct popsalo vzpomínky nebo vjemy, které podle autorů mohly svědčit o určité míře vědomí. Při testu se zvukovými a obrazovými podněty jeden člověk rozpoznal zvukový podnět. Cílový obrázek nerozpoznal nikdo.
U některých pacientů vědci zaznamenali vlny delta, theta a alfa ještě mezi 35. a 60. minutou probíhající resuscitace. Podobné vzorce elektrické aktivity mozku se mohou objevovat i při vědomí. Ze samotného EEG ale nelze vyčíst, zda pacient v danou chvíli vnímal okolí, ani určit, kdy vznikla vzpomínka, kterou popsal po zotavení.
Srdeční zástava a mozková smrt
Při srdeční zástavě srdce přestane účinně pumpovat krev. Stlačování hrudníku může dočasně zajistit alespoň částečný průtok krve mozkem a dalšími orgány, zatímco se zdravotníci snaží obnovit krevní oběh. Smrt podle neurologických kritérií se stanovuje při trvalém zániku funkcí mozku jako celku, včetně mozkového kmene. Obě studie se zabývaly pacienty se srdeční zástavou, u nichž probíhala resuscitace.
Výzkum tak zachytil dva typy poznatků: u některých pacientů se během resuscitace objevila měřitelná mozková aktivita a část přeživších si později vybavila konkrétní vjemy. Otevřenou otázkou zůstává, nakolik lze tyto vzpomínky spojit s konkrétním okamžikem a záznamem mozkové aktivity.
Zdroje článku: pubmed-d.ncbi.nlm.nih.gov, ecms.es, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, Near-death experiences? Results of the world's largest medical study of the human mind and consciousness at time of death, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský