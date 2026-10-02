Opera přidává podporu eSIM přímo do prohlížeče na Androidu

Opera přidává podporu eSIM přímo do prohlížeče na AndroiduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opera přidává podporu eSIM přímo do prohlížeče na AndroiduZdroj: Opera
Článek byl publikován 02.10.2026 05:00
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