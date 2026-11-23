Čistá instalace Windows 11 Pro zabere na disku zhruba 24 GB. Předinstalované aplikace, prohlížeč Edge, OneDrive nebo rezervované úložiště pro aktualizace – to všechno zabírá místo, které řada uživatelů nepotřebuje. Tiny11 Builder dokáže z oficiálního instalačního ISO vytvořit nové, odlehčené médium, jehož instalace zabere podle nezávislých testů orientačně kolem 10 GB. Nejde však o pevně danou hodnotu. Výsledná velikost závisí na zdrojovém ISO a na tom, kolik komponent se uživatel rozhodne odebrat. Podstatné ale je, co se změnilo: verze 0.2.0, vydaná 30. října 2026, přinesla plnohodnotné grafické rozhraní postavené na WinUI 3. Žádný příkazový řádek ani PowerShell skripty. Uživatel má k dispozici šestikrokového průvodce, ve kterém stačí klikat.
Z příkazového řádku do wizardu
Starší verze Tiny11 Builderu fungovaly jako PowerShell skripty. Uživatel musel otevřít terminál, spustit správný soubor, zadat cestu k ISO a doufat, že na nic nezapomněl. Nová větev s rozhraním WinUI je od základu jiná aplikace. NTDEV v dokumentaci výslovně uvádí, že nejde o pouhou grafickou nadstavbu, která by spouštěla původní skripty. Místo toho nabízí nativní okno s kartami, tlačítky a přehledným náhledem před samotným vytvořením instalačního obrazu.
Průvodce začíná výběrem režimu a pokračuje volbou zdrojového ISO. Uživatel ho může nahrát z disku, nebo nechat aplikaci, aby ho stáhla přímo od Microsoftu a ověřila jeho integritu. Následuje výběr edice Windows, případná úprava komponent, přehledná rekapitulace a spuštění procesu. Obrazovka s průběhem zobrazuje historii jednotlivých kroků, záznamy i stav každé operace. Celé rozhraní připomíná instalační průvodce, na které je zvyklý každý, kdo někdy instaloval program ve Windows.
Tři režimy, tři úrovně rizika
Tiny11 Builder nabízí tři přednastavené režimy. Právě jejich rozdíly ukazují, pro koho je nástroj skutečně jednoduchý:
- Tiny11 (Standard) – Odstraní předinstalované aplikace (Clipchamp, Bing News, Copilot, Outlook, Teams, komponenty Xbox, Phone Link a další), Edge s WebView2, OneDrive, rezervované úložiště a automatické šifrování. Zachová Windows Update, Microsoft Defender, Windows Recovery i Microsoft Store. Jde o režim pro běžné uživatele, protože systém zůstává aktualizovatelný, servisovatelný a chráněný.
- Custom – Umožňuje ručně vybrat jednotlivé komponenty k odebrání, případně načíst předpřipravený „recept“. Verze 0.2.0 přidala podrobnější možnosti výběru i přenositelné recepty, které lze použít na více počítačích. Tento režim se hodí pro pokročilejší uživatele, kteří přesně vědí, co chtějí odstranit.
- Tiny11 Core – Nejpřísnější varianta. Vypíná Defender, odstraňuje Windows Update i prostředí pro obnovení systému a zasahuje také do komponentního úložiště WinSxS. NTDEV sám doporučuje Core výhradně pro testovací virtuální stroje. Na běžném počítači nemá co dělat.
Tvrzení, že „zvládne to každý“, tedy platí především pro standardní režim Tiny11. Klikací rozhraní, stažení ISO jedním tlačítkem a přehledná rekapitulace před vytvořením instalačního obrazu představují výrazný posun oproti původním skriptům. I tak je ale potřeba počítat s administrátorskými právy, dostatkem místa na disku (minimálně dvojnásobkem velikosti zdrojového ISO) a také s tím, že výsledkem je nové instalační médium. Tiny11 Builder neupravuje již nainstalovaný systém. Chcete-li ho využít, musíte Windows nainstalovat znovu.
Co zůstane a co zmizí
Microsoft u Windows 11 požaduje minimálně 64 GB úložného prostoru a počítá s průběžným instalováním aktualizací. Oficiální odlehčenou edici „Lite“ pro běžné uživatele nenabízí. Místo toho doporučuje používat funkci Storage Sense, nástroje pro doporučené čištění disku nebo ručně odinstalovat nepotřebné aplikace. Tyto možnosti ale pouze odstraňují dočasné soubory a aplikace z již nainstalovaného systému. Do samotného instalačního obrazu nezasahují.
Tiny11 Builder funguje jinak. Vezme oficiální ISO, offline z něj odstraní vybrané komponenty a vytvoří nový instalační obraz. Původní ISO přitom zůstane nedotčené. V režimu Tiny11 si systém po instalaci stále může stahovat bezpečnostní i funkční aktualizace, nejde tedy pouze o záplaty zaměřené na bezpečnost. Dokumentace ale upozorňuje, že rozsáhlejší funkční aktualizace mohou některé odebrané aplikace nebo změněná nastavení vrátit.
Obcházení hardwarových požadavků, jako jsou podporovaný procesor, RAM, TPM nebo Secure Boot, které builder do obrazu začleňuje, navíc funguje podle NTDEV pouze v režimu „best effort“. Microsoft u instalací na nepodporovaném hardwaru negarantuje nárok na aktualizace.
Kde ho stáhnout a na co si dát pozor
Tiny11 Builder je ke stažení jako ZIP balíček pro x64 i ARM64 z oficiálního repozitáře na GitHubu. Všechny funkce jsou zdarma a případné příspěvky vývojářům jsou dobrovolné. Nástroj podporuje instalační obrazy Windows 11 od verze 22H2 výše, nikoli však Windows Server. Rozhraní je dostupné v angličtině a zjednodušené čínštině. Čeština mezi dodávanými jazyky chybí, aplikace ale umí načíst externí překlad ve formátu JSON.
Před prvním vytvořením instalačního obrazu je dobré mít na paměti několik věcí:
- Aplikace není digitálně podepsaná Microsoftem. Její důvěryhodnost se opírá o veřejně dostupný zdrojový kód a také o to, že builder ověřuje integritu nástrojů stahovaných od Microsoftu.
- Výsledné ISO slouží k čisté instalaci. Nelze ho použít k upgradu již běžícího systému „na místě“.
- Režim Core je nevratný. Jakmile z obrazu zmizí komponentní úložiště, nelze zpětně přidávat jazyky, funkce ani aktualizace.
- Legitimní zdrojové ISO lze stáhnout přímo v aplikaci nebo z oficiální stránky Microsoftu.
Komu to dává smysl
Tiny11 Builder cílí především na dvě skupiny uživatelů. První tvoří majitelé starších počítačů nebo zařízení s omezeným úložištěm, například tabletů s 64GB eMMC, levných notebooků či strojů, které oficiálně nesplňují hardwarové požadavky Windows 11. Druhou skupinou jsou lidé, kterým jednoduše vadí zbytečné aplikace a další předinstalovaný software. Nechtějí po každé čisté instalaci ručně odstraňovat Clipchamp, Teams a desítky dalších programů, které nikdy nepoužijí.
Verze 0.2.0 rozšířila základní funkce builderu také o offline integraci aktualizací CAB a MSU, menší zaváděcí obraz, export kompletního přehledu komponent a přenositelné vlastní recepty. Pro uživatele, kteří pravidelně instalují Windows na více počítačů, to může znamenat skutečnou úsporu času.
Z původního nástroje pro technicky zdatné uživatele se tak stal program, který zvládne obsloužit i člověk bez znalosti PowerShellu. Stačí vědět, co chcete odebrat – a především co naopak chcete zachovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda