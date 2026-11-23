Kolem svatého Martina se u nás doma skoro každý rok objeví ke kávě něco sladkého. A tyhle svatomartinské rohlíčky obvykle vyhrávají. Těsto se nenechává kynout, vystačí si se třemi základními surovinami a díky zakysané smetaně je po upečení křehké tak akorát. Když není moc času, dávám dovnitř tvaroh, povidla nebo Nutellu. Za chvíli je na stole plný plech.
Žádné droždí,
žádné čekání, jestli těsto vykyne, žádné dlouhé postávání u mísy. Suroviny se jen spojí, těsto chvíli odpočine v lednici a pak už se může válet a plnit. U nás doma nakonec stejně nebývají všechny stejné. Některé jsou s tvarohem, jiné s čokoládovým krémem, občas přidám i . Na talíři to pak vypadá trochu povidla nepořádně, ale dobře.
Můj tip: Jestli chcete, aby byly rohlíčky opravdu křehké, vezměte si na těsto studené máslo a nehněťte ho déle, než je nutné. Jakmile se mouka, máslo a smetana spojí, je hotovo. Když se těsto dlouho zpracovává v teplých rukách, máslo povolí a výsledek už nebývá tak jemný. Recept na rychlé a křehké svatomartinské rohlíčky
Doba přípravy: 20 minut Odpočinek těsta: 1 hodina Doba pečení: 10-12 minut Počet porcí: 48 rohlíčků Ingredience pro přípravu
Těsto: 440 g hladké mouky 250 g studeného másla 200 g zakysané smetany
Náplň podle chuti: 200 g měkkého tvarohu 2-3 lžíce moučkového cukru 1 lžička vanilkového cukru 4 lžíce lískooříškového krému nebo nutely 4 lžíce hustých povidel
Dokončení: 2-3 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy tradičních svatomartinských rohlíčků
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte na kostičky nakrájené studené máslo a zakysanou smetanu. Rukama nebo v robotu rychle zpracujte hladké těsto. Není potřeba ho hníst dlouho, stačí, aby drželo pohromadě.
2. Hotové
těsto zabalte do fólie, případně ho jen dobře přikryjte, a dejte na 1 hodinu do lednice. Po odpočinutí se s ním pracuje lépe a tolik se nelepí na vál.
3. Mezitím připravte náplně.
Tvaroh promíchejte s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem. Povidla nebo lískooříškový krém nijak neupravujte, jen je mějte připravené po ruce, ať se pak těsto zbytečně neohřívá.
4. Odleželé
těsto rozdělte na 8 stejných dílů. Každý z nich rozválejte na tenký kruh. Kruh rozkrojte na 6 trojúhelníků, zhruba stejně jako pizzu.
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5. Na širší konec každého trojúhelníku dejte trochu
náplně. S množstvím opatrně, při pečení by mohla vytékat. U tvarohu stačí malá lžička, u nutely nebo povidel raději ještě o něco méně.
6. Trojúhelníky zarolujte od širší strany ke špičce a lehce je ohněte do tvaru
rohlíčku. Přeneste je na plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi nimi menší rozestupy, trochu se při pečení nafouknou. Troubu předehřejte na 180 °C
7. Rohlíčky pečte
10 až 12 minut, až začnou na povrchu lehce zlátnout. Posledních pár minut se vyplatí hlídat, protože každá trouba peče trochu jinak.
8. Ještě teplé
svatomartinské rohlíčky pocukrujte moučkovým cukrem. Nejlepší jsou v den upečení, ale dobré zůstanou i druhý den. Uložte je do uzavřené dózy, aby zbytečně nevysychaly. Foto: Cooky.cz, Ještě teplé pocukrujte moučkovým cukrem. Pár tipů na konec Když se těsto při válení lepí, podsypte ho jen lehce moukou. Velké množství mouky by ho zbytečně vysušilo. Na plnění se hodí spíš hustší povidla a pevnější tvaroh. Řídká náplň se z rohlíčků snadno dostane ven. Pokud peču více druhů najednou, rozlišuji je na plechu tvarem zahnutí. Není to žádná věda, ale pak se člověk nemusí ptát, co je uvnitř.
Na první pohled může recept působit až moc jednoduše. Jenže tady to opravdu stačí.
Máslo se postará o křehkost, zakysaná smetana těsto zjemní a hladká mouka všechno spojí dohromady. Výsledek není kynutý rohlíček, ale jemné těsto, které po upečení trochu lístkuje a hezky se drolí.
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