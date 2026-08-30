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Infekce od klíšťat i žloutenka z Egypta. Specialisté v Prostějově řeší letní obtíže dětí

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Odborníci z Dětské infekční ambulance prostějovské nemocnice řešili i v průběhu letošních prázdnin vyšší výskyt zdravotních komplikací u malých pacientů. Mezi nejčastější rizika patří onemocnění přenášená klíšťaty. Problémy mohou pramenit i například z cest do zahraničí nebo z poranění od zvířat.
Infekce od klíšťat i žloutenka z Egypta. Specialisté v Prostějově řeší letní obtíže dětí

Infekce od klíšťat i žloutenka z Egypta. Specialisté v Prostějově řeší letní obtíže dětí

Zdroj: Nemocnice AGEL Prostějov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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