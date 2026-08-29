Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Stříhejte Reels během pár sekund: Instagram nasazuje chytrý nástroj pro úpravu videí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Možnost sdílení videí na internetu považujeme dnes už za samozřejmost a v podstatě se nabízí nepřeberné množství služeb. Se samotnou úpravou je to ale už...
Stříhejte Reels během pár sekund: Instagram nasazuje chytrý nástroj pro úpravu videí

Stříhejte Reels během pár sekund: Instagram nasazuje chytrý nástroj pro úpravu videí

Zdroj: Dotekomanie.cz
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Android 17 dostává funkci Motion Assist. Pomůže s cestovní nevolností při sledování mobilu v autě
Android 17 dostává funkci Motion Assist. Pomůže s cestovní nevolností při sledování mobilu v autě
Nová řada Honor 600 se rozrůstá o model 600S s 8100mAh baterií
Nová řada Honor 600 se rozrůstá o model 600S s 8100mAh baterií

Honor se jen tak nezastaví u několika modelů v rámci jedné řady. Už jsme zde měli novinky Honor 600 a 600...

Realme P4s oficiálně: 8000 mAh a displej s jasem 6500 nitů
Realme P4s oficiálně: 8000 mAh a displej s jasem 6500 nitů

Realme po nějaké době představilo relativně zajímavý kousek. Novinka se jmenuje Realme P4s. Ačkoliv název...

Aplikace Zprávy pro Android zavádí vlastní motivy a tapety chatů
Aplikace Zprávy pro Android zavádí vlastní motivy a tapety chatů

Nějakou dobu se spekulovalo, pak se podařilo zachytit v kódu a nyní je to oficiální. Řeč je o motivech pro...

Honor Magic 8 Pro po půl roce, zaujme stále tento top model?
Honor Magic 8 Pro po půl roce, zaujme stále tento top model?

Pojďme se v dnešním článku mírně ohlédnout zpět a připomenout si, v čem nás zaujal model Honor Magic8 Pro....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.