Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Odbornice upřesnila, zda je vhodné pít teplou vodu s citronem na lačný žaludek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Toto téma je nekonečné – někteří tvrdí, že se má pít nalačno, jiní zase tvrdí, že je to nesmysl. Jiní radí pít vodu s citronem kdykoliv během dne, protože se jedná o přírodní produkt, který je prospěšný v jakékoliv podobě. Voda s citronem a popřípadě mátou je tak předmětem dlouhodobého sporu.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Reklama
Další články z Krasnezeny.eu
Odborníci varují před příznaky salmonely. Rozpoznejte tento vážný problém včas
Odborníci varují před příznaky salmonely. Rozpoznejte tento vážný problém včas
Trend jménem japonská strava. Objevte tajemství dlouhověkosti a štíhlé postavy
Trend jménem japonská strava. Objevte tajemství dlouhověkosti a štíhlé postavy

Japonská strava se rychle rozšířila po celém světě. Tato metoda hubnutí slibuje rychlý úbytek přebytečných...

Důležité vitamíny můžete tělu také dodat přiměřenou konzumací másla. Obzvláště jeden z nich tělo ocení v současné koronavirové době
Důležité vitamíny můžete tělu také dodat přiměřenou konzumací másla. Obzvláště jeden z nich tělo ocení v současné koronavirové době

V poslední době si ženy v domácnosti stále častěji stěžují na kvalitu másla a jeho extrémně rychle rostoucí...

Všem dobře známá potravina je účinný přírodní lék, který zatočí s celou řadou zdravotních problémů
Všem dobře známá potravina je účinný přírodní lék, který zatočí s celou řadou zdravotních problémů

Česnek pěstovali už staří Sumerové před více než 4 500 lety. Je tedy jednou z nejstarších pěstovaných...

Netradiční pomocník v boji proti nespavosti. Ulevte si a konečně si dopřejte sladké sny
Netradiční pomocník v boji proti nespavosti. Ulevte si a konečně si dopřejte sladké sny

Nespavost je rozšířeným problémem, který trápí velké množství lidí. Pokud vás už unavuje převalovat se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...

Všechny články tohoto autora →
Krasnezeny.eu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.