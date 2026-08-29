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Realme potvrzuje příchod základního zástupce C100i

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Firma Realme oficiálně vydává model s označením C100i pro nenáročné uživatele, kteří si vystačí vesměs se základní výbavou. Telefon po žádné stránce sice nebude excelovat,...
Realme potvrzuje příchod základního zástupce C100i

Realme potvrzuje příchod základního zástupce C100i

Zdroj: Realme C100i 4G | Zdroj: Realme
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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