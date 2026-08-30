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Původní Inuité poznali i na dálku jiné arktické národy. Když už na někoho v pustině narazili, byli si jistí, zda utíkat nebo se družit

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Tradiční inuitské oblečení představuje složitý systém oděvů do chladného počasí vyrobený ze zvířecí kůže a kožešiny, které nosili Inuité, skupina kulturně příbuzných domorodých národů obývajících arktické oblasti Kanady, Grónska a Spojených států. Každý z kmenů měl určitá specifika, díky nimž se vzájemně odlišovali.
Původní Inuité poznali i na dálku jiné arktické národy. Když už na někoho v pustině narazili, byli si jistí, zda utíkat nebo se družit

Původní Inuité poznali i na dálku jiné arktické národy. Když už na někoho v pustině narazili, byli si jistí, zda utíkat nebo se družit

Zdroj: Albert Peter Low / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
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