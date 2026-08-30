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Dnes na hrad nebo zámek zdarma. Zájem předčil očekávání, zbývá už jen pár míst

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Nedělní výlet na hrad nebo zámek dnes může vyjít o něco levněji. Celkem 106 památek ve správě Národního památkového ústavu se dnes poprvé otevře návštěvníkům bez vstupného. Zájem byl tak velký, že se většina volných míst zaplnila během jediného dne.
Dnes na hrad nebo zámek zdarma. Zájem předčil očekávání, zbývá už jen pár míst

Dnes na hrad nebo zámek zdarma. Zájem předčil očekávání, zbývá už jen pár míst

Zdroj: Marek Bartoníček/Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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