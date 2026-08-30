Chuť česneku lze uchovat beze změny celé roky. Internet nyní objevuje tradiční způsob skladování známý z venkova

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Chuť česneku lze uchovat beze změny celé roky. Internet nyní objevuje tradiční způsob skladování známý z venkovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Česnek je skvělé dochucovadlo jídla a má spoustu pozitivních účinků na zdraví. Jenže je třeba ho správně skladovat, aby vám vydržel co nejdéle a stále dobrý.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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