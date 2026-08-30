V Česku otevřel nový řetězec s potravinami. Dobyl Polsko, ale mezi Čechy vyvolal bouřlivé reakce

Tisícovka lidí během jediného víkendu
Sobotní červnové ráno na Budějovické ulici v Praze 4 přineslo nečekaný nápor. Před čerstvě otevřenou prodejnou se tísnily davy zvědavců, kteří si nemohli nechat ujít novinku na tuzemském potravinovém trhu. Během prvních dvou dnů provozu, 6. a 7. června 2026, prošlo branami přes tisíc zákazníků. Mnozí čekali venku v řadě, než se dostanou dovnitř do prodejní plochy o sto čtyřiceti metrech čtverečních.
Zájem o netradiční sortiment překvapil i samotné majitele. Regály zaplnily produkty, které v běžných supermarketech prostě neseženete – od kvašené zeleniny přes pelmeně až po sušené ryby nebo kvas. Právě touha po autentických chutích a objevování neznámých specialit táhne Čechy do podobných prodejen stále častěji.
Od 200 položek v Krakově k třiatřiceti pobočkám
Za ambiciózním projektem stojí ukrajinští sourozenci Serhij a Roman Kolesnykovi, kteří původně odešli za běžnou prací do Polska. Tam narazili na obrovskou mezeru na trhu. V roce 2020 otevřeli v Krakově skromný krámek s pouhými dvěma stovkami produktů. Bez velkých zkušeností, zato s dravostí a jasnou vizí.
Za necelých šest let vybudovali síť pokrývající šestnáct velkých polských měst. Dnes provozují třiatřicet poboček pod značkou Best Market a jejich cíl je jednoduchý: nabídnout krajanům možnost zavzpomínat na domov. Typické nápoje, sladkosti i slané delikatesy mají Ukrajincům žijícím v cizině připomenout rodnou zemi a tradiční rodinné recepty.
Bratři nejsou v Česku úplní nováčci. Ještě před otevřením kamenné prodejny zde provozovali e-shop Foodex24, takže tuzemský trh už částečně zmapovali. Pražská pobočka na adrese Budějovická 1495/11a poblíž stanice metra má posloužit jako testovací balónek. Pokud zájem vydrží, expanze do dalších měst přijde automaticky.
Vlna emocí ještě před prvním nákupem
Marketingová kampaň s vtipnými videi láká na kaviár a exotické pochutiny, pod příspěvky na sociálních sítích se ale hromadí jedovaté až nenávistné komentáře. Kvůli geopolitickým událostem jde zřejmě o velmi citlivé téma, které nenechává nikoho chladným. Je až s podivem, jaké emoce dokáže rozpumpovat obyčejné jídlo.
"Je unikátní, že země zmítaná 4 roky válkou zásobuje Evropu svými potravinářskými výrobky," píše například v diskuzi na Idnes paní Marie.
Na druhé straně se ale najde i spousta lidí, kteří jsou novému obchodu nakloněni.
"Já to vítám. Konkurence je vždy užitečná věc. A pokud má někdo výhrady až antipatii, ať tam nechodí. Je to každého věc," píše uživatel František.
"Dnes jsem se tam byl podívat, Makro fakt nečekejte, ale sortiment fajn a různé dobroty, ceny v pohodě," říká pan Břetislav.
Ať už jsou ohlasy jakékoli, zkušenosti z trhu ukazují, že rozhodující slovo má nakonec vždy peněženka, atraktivita zboží a zvědavost ochutnat něco nového. Tisícovka lidí během prvního víkendu naznačuje, že zájem o netradiční chutě je reálný.
Proč tuzemskou scénu zaplavují stále nové prodejny
Specializované obchody zaměřené na konkrétní gastronomické kultury si dokážou velmi rychle vybudovat stabilní klientelu. Čeští zákazníci jsou známí svou zvědavostí a ochotou zkoušet netradiční speciality. Standardní nabídka v běžných supermarketech už náročnému publiku prostě nestačí.
Skladba potravin přirozeně reaguje na vlnu lidí, kteří k nám přicházejí za novou pracovní příležitostí nebo bezpečným zázemím. Vzniká tak pestré prostředí, které obohacuje jídelníček nás všech. Mezi hlavní lákadla nového obchodu patří špek (salo), vareniky, kvašená zelenina nebo sušené a uzené ryby – produkty, které v běžné obchodní síti zkrátka neseženete.
Tuzemský maloobchodní trh připomíná mraveniště, kde se neustále bojuje o přízeň zákazníka. Každá nová prodejna znamená rozruch, obzvlášť když slibuje zboží s autentickou chutí a příběhem. Ukáže se, zda bratři Kolesnykovi dokážou v Česku zopakovat svůj polský úspěch, nebo zda emoce a kontroverze převáží nad zvědavostí ochutnat něco jiného.
Zdroje článku: idnes.cz, denik.cz, zboziaprodej.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová