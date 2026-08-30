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V Česku otevřel nový řetězec s potravinami. Dobyl Polsko, ale mezi Čechy vyvolal bouřlivé reakce

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Nový řetězec s východoevropskými specialitami vstoupil na český trh. Zatímco se internet hemžil nenávistnými poznámkami, u prvního obchodu se vytvořila dlouhá fronta.
V Česku otevřel nový řetězec s potravinami. Dobyl Polsko, ale mezi Čechy vyvolal bouřlivé reakce

V Česku otevřel nový řetězec s potravinami. Dobyl Polsko, ale mezi Čechy vyvolal bouřlivé reakce

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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