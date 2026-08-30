Muž za volantem mercedesu měl devět zákazů řízení, auto bylo bez technické

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Muž za volantem mercedesu měl devět zákazů řízení, auto bylo bez technickéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V pátek kolem půl jedenácté zastavili policisté v Náměšti nad Oslavou osmadvacetiletého řidiče vozu Mercedes Benz. Ten měl devět zákazů řízení, navíc odmítl test na drogy a auto nemělo platnou technickou kontrolu.
Ilustrační foto.
Zdroj: Daniela Drozdová
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