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Apple kraluje celosvětovým prodejům. iPhone 17 byl ve druhém čtvrtletí vůbec nejprodávanějším telefonem

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Apple je dlouhodobým a stále úřadujícím králem celosvětových prodejů. Jeho telefony se opakovaně umisťují na prvních prodejních příčkách a jinak tomu není ani po uzavření...
Apple kraluje celosvětovým prodejům. iPhone 17 byl ve druhém čtvrtletí vůbec nejprodávanějším telefonem

Apple kraluje celosvětovým prodejům. iPhone 17 byl ve druhém čtvrtletí vůbec nejprodávanějším telefonem

Zdroj: GPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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