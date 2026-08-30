Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Ostrov chce letos dokončit přestavbu ekocentra, i přes problémy se střechou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Město Ostrov na Karlovarsku chce letos dokončit přestavbu svého Ekocentra i přes problémy se střechou, kterou muselo neplánovaně nechat vyměnit. Na přestavbu a rozšíření o nové učebny získalo město dotaci z programu Spravedlivá transformace.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Ekocentrum MDDM Ostrov
Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Muž ohlásil krádež luxusního audi. Vůz následně rozprodával na díly
Muž ohlásil krádež luxusního audi. Vůz následně rozprodával na díly
Na Chebsku trvá zákaz koupání na Skalce, Jesenice má vodu lepší
Na Chebsku trvá zákaz koupání na Skalce, Jesenice má vodu lepší

V Karlovarském kraji mají podle aktuálního měření hygieniků některá koupací místa na Chebsku výrazně horší...

FOTO: Dvoudenní chebský Letecký den láká na Šonku, letoun mustang i akrobaty
FOTO: Dvoudenní chebský Letecký den láká na Šonku, letoun mustang i akrobaty

Na chebském letišti začal dnes prvním dnem Letecký den. Dnes i v neděli nabídne historická i moderní...

U letiště v Karlových Varech už funguje placené parkoviště pro cestující
U letiště v Karlových Varech už funguje placené parkoviště pro cestující

Na letišti v Karlových Varech cestujícím slouží odstavné parkoviště pro 137 aut. Stavba vyšla na 13,4...

V Karlovarském kraji bude v 33 obcích jen jedna kandidátka, stejně tam musí volit
V Karlovarském kraji bude v 33 obcích jen jedna kandidátka, stejně tam musí volit

Ve 33 obcích v Karlovarském kraji nebudou muset kandidáti v nadcházejících komunálních volbách soupeřit, o...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.