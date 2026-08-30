Rajčata uložená stonkem dolů vydrží čerstvá celé týdny. Většina lidí je ale dává do lednice a ničí jim chuť i vůni

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Rajčata uložená stonkem dolů vydrží čerstvá celé týdny. Většina lidí je ale dává do lednice a ničí jim chuť i vůniPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Domácí rajčata mají jedinou chybu – nehodí se k dlouhodobému uskladnění. Zjistěte, jak s nimi naložit, abyste jejich trvanlivost protáhli na co nejdelší dobu.
Zavařování rajčat
Zdroj: Depositphotos
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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