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Sledovala ji StB, přesto se stala primářkou. Tetička manžela Lucie Křížkové oslavila 101. narozeniny a září štěstím

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Jiřina Křížková, plzeňská pediatrička a průkopnice dětské psychiatrie, oslavila v srpnu 101 let. Její životopis se čte jako román, který by si nikdo nevymyslel.
Lucie Křížková

Lucie Křížková

Zdroj: Se svolením České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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