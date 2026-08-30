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Letiště Praha bude mít nového šéfa komunikace, dříve mluvil za Prahu 6 nebo STAN

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Provozovatel pražského mezinárodního letiště Václava Havla, společnost Letiště Praha, bude mít nového šéfa marketingu a komunikace. Od září na pozici nastupuje Marek Zeman (foto). Zodpovídat bude za strategii interní a externí komunikace, marketing, vztahy s médii, rozvoj komunikace letiště vůči veřejnosti a partnerům a zákaznickou zkušenost.
Letiště Praha bude mít nového šéfa komunikace, dříve mluvil za Prahu 6 nebo STAN

Letiště Praha bude mít nového šéfa komunikace, dříve mluvil za Prahu 6 nebo STAN

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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