Letiště Praha bude mít nového šéfa komunikace, dříve mluvil za Prahu 6 nebo STANPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Letiště Praha bude mít nového šéfa komunikace, dříve mluvil za Prahu 6 nebo STAN
V České republice startuje nový online agregátor zpravodajského obsahu ToHledej.cz. Jeho beta verze je již...
Mediální agentura Mindsquared, která patří do skupiny miliardáře Karla Komárka ml., má nového ředitele...
Do oddělení marketingu a do produktové divize vydavatelství Economia (majitel Zdeněk Bakala) přicházejí...
Ředitel České televize Hynek Chudárek (foto) předložil Radě ČT návrh sníženého rozpočtu pro rok 2027. Nová...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →