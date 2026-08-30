Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Proměna lesů kvůli tetřevům. Líbí se jim v borůvčí, potřebují ale také úkryty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V beskydských lesích se na některých místech mění podoba porostů. Ochránci přírody tam upravují les tak, aby v něm měl lepší podmínky jeden z nejvzácnějších ptáků v Česku, tetřev hlušec. Nejde přitom o plošné kácení. Některé stromy naopak zůstávají záměrně stát blízko sebe, aby tetřevům poskytly úkryt.
Proměna lesů kvůli tetřevům. Líbí se jim v borůvčí, potřebují ale také úkryty

Proměna lesů kvůli tetřevům. Líbí se jim v borůvčí, potřebují ale také úkryty

Zdroj: Tomáš Myslikovjan
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Zlomenina očnice vzniká při sportu, pádech i rvačkách. Pacient často nic nepozná
Zlomenina očnice vzniká při sportu, pádech i rvačkách. Pacient často nic nepozná
VIDEO: Žena se bála o život kamaráda. Hned se rozjela záchranná akce
VIDEO: Žena se bála o život kamaráda. Hned se rozjela záchranná akce

Velmi duchapřítomně se zachovala žena, které se už delší dobu neozýval její třiašedesátiletý kamarád....

Fotbalisté Ostravy zdolali Olomouc 1:0 premiérovou trefou stopera Míčka
Fotbalisté Ostravy zdolali Olomouc 1:0 premiérovou trefou stopera Míčka

Fotbalisté Ostravy zdolali v 6. kole nejvyšší soutěže Olomouc 1:0 zásluhou premiérové ligové trefy...

Moravskoslezská sestra už pojedenácté. Soutěží i ostravská nemocnice
Moravskoslezská sestra už pojedenácté. Soutěží i ostravská nemocnice

Už pojedenácté se bude konat anketa Moravskoslezská sestra. Vítězka bude vyhlášena 1. října, mezi 27...

Dělníci i nadále staví novou lávku v Karviné, montáž bude na podzim
Dělníci i nadále staví novou lávku v Karviné, montáž bude na podzim

Letos na podzim by měla být namontovaná nová lávka přes řeku Olši, a to v Karviné-Starém Městě. Jak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.