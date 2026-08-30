Citronová pára vyčistí mikrovlnnou troubu téměř sama. Pouhé 2 plody s vodou odstraní usazenou špínu i nepříjemný zápach

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Citronová pára vyčistí mikrovlnnou troubu téměř sama. Pouhé 2 plody s vodou odstraní usazenou špínu i nepříjemný zápachPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mikrovlnná trouba je chytré zařízení, díky kterému si můžete ohřát jídlo i nápoje. Je však třeba ji čas od času pořádně vydezinfikovat a umýt. Poradíme vám, jak na to.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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