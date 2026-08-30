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Kolo není geniální vynález, jak nás učili ve škole. Nový výzkum odhaluje překvapivý původ

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Kolo patří mezi nejikoničtější lidské vynálezy. Symbol pokroku, technické geniality a civilizačního skoku. Jenže moderní výzkum naznačuje, že kolo možná vůbec nevzniklo jako promyšlený vynález. Spíš jako nenápadné řešení velmi konkrétního problému – hluboko pod zemí, v dusivých chodbách pravěkých dolů.
Kolo není geniální vynález, jak nás učili ve škole. Nový výzkum odhaluje překvapivý původ

Kolo není geniální vynález, jak nás učili ve škole. Nový výzkum odhaluje překvapivý původ

Zdroj: Kód Enigma - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

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